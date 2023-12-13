Турсунов – о разрыве с Бенчич: многое из того, что говорится в прессе – лукавство

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о прекращении сотрудничества со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

«Многое из того, что говорится в прессе – лукавство. Здесь надо с пониманием относиться: никто не скажет, что проблема в этом, в этом и в этом. Я бы не стал серьёзно относиться к таким формулировкам – такого не бывает: очень быстро меняется отношение, видение тенниса. Собственно, её теннис и сезон был лучшим в карьере Белинды. По крайней мере, начало. Я за других людей не могу отвечать – меня всё устраивало.

С Эммой мне очень нравилось работать, но решил, что продолжать переговоры о работе я больше не хотел. Это сильно затянулось. Не было уверенности в том, что это в какой-то момент решится, и решится так, как бы я этого хотел. Я решил уйти. С Катей Александровой мы договаривались на месяц. И не расходились. Она попросила несколько недель – мы поработали несколько недель. Поэтому это бы даже не брал в счёт как попытку поработать – не стояло такой задачи. С Вероникой был какой-то план до конца года поработать, но пообщались и решили, что не целесообразно. С Контавейт мы разошлись даже не знаю по каким причинам – вопрос в её адрес.

Визы? В визами у меня всё было в порядке. Но опять же вы понимаете, что всегда найдётся какой-то предлог. Не надо быть настолько наивным, чтобы всё брать за чистую монету. Но это было её решением – я не стал спрашивать: почему и зачем. Раз решила – значит, решила», – сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.