Михаил Южный предположительно стал тренером экс 17-й ракетки мира Гарина

Бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист, а ныне тренер Михаил Южный предположительно стал работать с 82-й ракеткой мира (бывшая 17-я) представителем Чили Кристьяном Гарином.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что Гарин расстался со своим тренером, аргентинцем Андресом Шнайтером. Сегодня, 13 декабря, Южный опубликовал в своих социальных сетях фото с тренировки Гарина. Кристьян, в свою очередь, сделал репост публикации. Некоторые испаноязычные СМИ считают, что Гарин выбрал именно Южного в качестве своего наставника.

Фото: из личного архива Михаила Южного

Отметим, что именно со Шнайтером Гарин добился основных успехов в своей карьере: в его активе пять титулов на уровне ATP и четвертьфинал Уимблдона-2022.

Основным же достижением Южного на тренерском поприще является работа с бывшей 10-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым.