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Кирьос — Беккеру: не нужно быть учёным, чтобы понять, что Джокович размазал бы тебя

Кирьос — Беккеру: не нужно быть учёным, чтобы понять, что Джокович размазал бы тебя
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на критику со стороны немца Бориса Беккера, который ранее заявил, что у австралийца нет достаточного авторитета, чтобы сравнивать теннисистов разных поколений.

«Смешно, что этот парень говорит об авторитете. Насколько я помню, это ты скрывал свои активы, не так ли? Кроме того, напомню, что я победил Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея, так что думаю, что у меня есть некоторый авторитет. Не нужно быть большим учёным, чтобы понять, что Новак размазал бы тебя в твои лучшие годы. Это не атака, я лишь констатирую факт.

По твоей логике, 99% участников тура не имеют авторитета? Да уж. А что насчёт твоего любимого Зверева? Тоже никакого авторитета? Он даже не выигрывал турнир «Большого шлема» в парном разряде», — написал Кирьос в соцсетях.

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