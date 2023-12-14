«Откуда взяться авторитету?» Беккер раскритиковал Кирьоса за сравнение игроков разных лет

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на высказывание австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который заявил, что раньше теннис был медленнее, и сравнил лучших теннисистов прошлого с современными игроками.

«Ник в последнее время поднимает много шума в теннисе. Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит… Ник никогда не выигрывал ТБШ в одиночном разряде как игрок или тренер (да, один титул в парном разряде у него есть). Так откуда взяться авторитету? Если пытаться сравнивать поколения… Лэйвер против Федерера, Борг против Надаля, Сампрас против Джоковича? Я даже не буду упоминать Макинроя, Коннерса, Агасси, Курье, Эдберга, Виландера, Рафтера, Хьюитта и многих других. Говори в своём OnlyFans о чём угодно, кроме тенниса», — написал Беккер на своей странице в соцсетях.