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«Откуда взяться авторитету?» Беккер раскритиковал Кирьоса за сравнение игроков разных лет

«Откуда взяться авторитету?» Беккер раскритиковал Кирьоса за сравнение игроков разных лет
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на высказывание австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который заявил, что раньше теннис был медленнее, и сравнил лучших теннисистов прошлого с современными игроками.

«Ник в последнее время поднимает много шума в теннисе. Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит… Ник никогда не выигрывал ТБШ в одиночном разряде как игрок или тренер (да, один титул в парном разряде у него есть). Так откуда взяться авторитету? Если пытаться сравнивать поколения… Лэйвер против Федерера, Борг против Надаля, Сампрас против Джоковича? Я даже не буду упоминать Макинроя, Коннерса, Агасси, Курье, Эдберга, Виландера, Рафтера, Хьюитта и многих других. Говори в своём OnlyFans о чём угодно, кроме тенниса», — написал Беккер на своей странице в соцсетях.

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