Новак Джокович раскритиковал ATP за отказ признать его тренера лучшим в сезоне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обрушился с критикой на Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) за решение признать Даррена Кэхилла и Симоне Ваньоцци, которые сотрудничают с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером, лучшими в номинации «Тренер года», проигнорировав тренера Джоковича Горана Иванишевича.

«Поздравляю Даррена и Симоне с отличным сезоном Янника! Горан, думаю, нам нужно выиграть все четыре «Шлема», чтобы ты, возможно, только возможно, мог считаться лучшим тренером. Три ТБШ, Итоговый, первая ракетка мира по итогам года и сотворение истории тенниса недостаточно, мой дорогой тренер», — написал Джокович в «сториз» в своих соцсетях.

Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере. Он впервые выиграл турнир серии «Мастерс», дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP, а также внёс значительный вклад в победу сборной Италии на Кубке Дэвиса, в частности обыграв в полуфинале 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Причём как в одиночном, так в парном разрядах.