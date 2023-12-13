Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, кого в ATP признали «Тренером 2023 года»

Стало известно, кого в ATP признали «Тренером 2023 года»
Аудио-версия:
Комментарии

Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци стали победителями ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Тренер года». Ваньоцци и Кэхилл сотрудничают с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером.

За данное звание с Кэхиллом и Ваньоцци соперничали Хуан-Карлос Ферреро (тренер Карлоса Алькараса), Крэйг Бойнтон (тренер Хуберта Хуркача), Горан Иванишевич (тренер Новака Джокович) и Брайан Шелтон (тренер и отец Бена Шелтона).

Напомним, Синнер провёл лучший сезон в карьере. Он впервые выиграл турнир серии «Мастерс», дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Итогового турнира ATP, а также внёс значительный вклад в победу сборной Италии на Кубке Дэвиса, в частности обыграв в полуфинале 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Причём как в одиночном, так в парном разрядах.

Материалы по теме
«Точно запомню турнир в Риме и первый день рождения Алисы». Итоги 2023 года от Медведева
«Точно запомню турнир в Риме и первый день рождения Алисы». Итоги 2023 года от Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android