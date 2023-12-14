Кафельников иронично отреагировал на скандальные слова Кирьоса в адрес Беккера

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на резонансные слова Ника Кирьоса в адреса Бориса Беккера.

Конфликт Кирьоса и Беккера начался с того, что Ник в традиционной для себя эпатажной манере заявил, что раньше теннис был медленнее, тем самым обесценив достижения таких великих игроков, как Пит Сампрас, Бьорн Борг и других. Беккеру это сильно не понравилось: «Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит», — написал Борис. На что получил ответ Ника: «Не нужно быть большим учёным, чтобы понять, что Новак Джокович размазал бы тебя в твои лучшие годы».

«Только что наткнулся на комментарии одного человека, который считает, что если он дал интервью Пирсу Моргану, то его познания в теннисе легитимны??? Слова мудрости», — написал Кафельников в своих социальных сетях.