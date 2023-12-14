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Теннис, ненависть к игре, депрессия Ника Кирьоса: истерика Рублёва, страдания Джоковича, правильное решение Бьорна Борга

Кирьос и Рублёв «ненавидят» теннис, Бублик играет ради денег. Как выгорают теннисисты
Михаил Георгиев
Как выгорают теннисисты
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Современный спорт испепеляет психологически. Депрессия накрывала даже Джоковича.

Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос пропустил почти весь последний сезон из-за операций на левом колене и правом запястье. Восстановление идёт медленно – скандальный теннисист совершенно точно пропустит домашний Australian Open — 2024 и в лучшем случае вернётся весной. Конец года он проводит в Лос-Анджелесе, где комментировал Итоговый турнир для The Tennis Channel, снимает подкаст Good Trouble с другими спортсменами (Наоми Осакой, Фрэнсисом Тиафо, Майком Тайсоном, знаменитым шеф-поваром Гордоном Рамзи и другими звёздами), гуляет по набережной в Санта-Монике и посещает матчи любимого «Лос-Анджелес Лейкерс». Про теннис он даже не вспоминает. Хотя бы по той причине, что это причиняет ему боль – как физическую, так и моральную.

Ник Кирьос завёл аккаунт на OnlyFans:
Скандальный Кирьос не сыграет на AO. Зато будет публиковать откровенный контент за деньги
Скандальный Кирьос не сыграет на AO. Зато будет публиковать откровенный контент за деньги

«Если бы всё зависело от меня… Я больше не хочу играть, честно говоря. По сути, мне приходится заставлять себя заниматься этим. Я ещё столько всего могу дать теннису, но очень устал. Мне всего 28 лет, а уже пришлось перенести три операции. Я всегда хотел иметь семью и жить без боли. Но сейчас мне больно ходить, когда я встаю. И даже если бы я победил на Уимблдоне, люди бы сказали: «А теперь сделай это снова». Это как крысиные бега. Когда уже хватит?» – излил душу Ник в подкасте ON Purpose.

Вспоминаем других теннисистов, которым теннис в определённый период карьеры стал противен – от завершившего карьеру в 26 лет Бьорна Борга до подсевшего на наркотики Андре Агасси.

В детстве Кирьос плакал, когда родители заставляли его заниматься теннисом

Детям в группе подготовки тренеры часто говорят: «Давай работай усерднее, а то пойдёшь на завод гайки крутить». Перспектива так себе, конечно, но и в профессиональном спорте есть ряд минусов, главный из которых – выгорание. Особенно если занимаешься делом, которое тебе навязали. В юном возрасте Кирьос имел проблемы с лишним весом, и родители давили на него, чтобы он занялся каким-то видом спорта. «Помню, мама потащила меня на местный теннисный корт. Я проплакал весь день. Я это ненавидел, не хотел там находиться. Но потом у меня начало что-то получаться, и родители вложили всё в спорт. Они жертвовали собой. И теперь на мне лежит ответственность помочь семье выбраться на другой уровень жизни», – несёт свой крест главный теннисный провокатор современности.

Юный Ник Кирьос

Юный Ник Кирьос

Фото: Из личного архива Ника Кирьоса

Близкие Ника рассказывают, что в жизни он совсем другой – чуткий, ранимый, умеющий слушать и сопереживать человек. Его выходки на поле стали результатом огромного давления извне и внутренних противоречий, из-за которых в 2019 году его накрыла сильнейшая депрессия. Он мог без причины на тренировке и в быту ударить себя чем-то, срывался на друзей и с трудом справлялся с регулярными обсессиями. Однажды он вышел на балкон с желанием броситься вниз и прекратить мучения. «Я потерял любовь, потерял искру», – давило в груди у теннисиста.

Ник признаётся, что если и вернётся на высокий уровень, то не представляет себе, как сможет провести хотя бы два подряд насыщенных сезона с 10 месяцами турниров. Для него это слишком большое напряжение, которое может нарушить найденный хрупкий баланс. Поэтому уже сейчас он планирует связать будущее с медиа – учится у четырёхкратного обладателя одиночных «Шлемов» и бывшей первой ракетки мира Джима Курье, сделавшего карьеру на ТВ. Австралиец находится в постоянном поиске, и пока что ему доставляет удовольствие сам процесс.

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Ник далеко не первый игрок, столкнувшийся с сильным выгоранием и честно признавшийся в ненависти к теннису. В похожей ситуации несколько раз в карьере оказывался и легендарный Андре Агасси. В 2009 году победитель восьми турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион выпустил нашумевшую автобиографию «Open» – в ней он признался в тяжелейшей депрессии и приёме наркотиков. «Я играл в теннис, чтобы зарабатывать на жизнь, хотя я ненавижу этот вид спорта. Ненавидел так сильно, что и представить нельзя. Мне было 13 лет, когда мой папа, боксёр родом из Ирана, отправил меня в теннисную академию. И с тех пор я ничего не видел, кроме мячей и ракеток. Помню, сидел в своём номере в немецком отеле после поражения, смотрел в окно и думал о том, сколько людей, которых я вижу через окно, сами выбирали путь в жизни», – горевал Андре.

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Болельщикам может показаться странным и нелогичным осознанный отказ игрока от массового обожания, романтических путешествий по миру, денег, спонсоров и других прелестей роскошной жизни. «В какой-то момент это становится больше чем просто работой, это захватывает всю вашу жизнь, – констатирует бывший британский теннисист, а ныне комментатор Барри Коуэн. – Почти круглый год всё вращается вокруг тенниса, он проникает в самую глубину вашего сознания. Это основная причина выгорания среди теннисистов старше 20 лет».

Мария Шарапова не скучает по теннису

Мария Шарапова не скучает по теннису

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Неудивительно, что Мария Шарапова недавно призналась, что если она кого-то пригласит к себе домой, то гость не догадается о её богатом теннисном прошлом – на видном месте нет кубков и призов. Всё для того, чтобы ничего не мешало двигаться вперёд. У Марата Сафина такая же история. «Я не хочу ни тренировать, ни комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, вот и всё. Даже особо не слежу за теннисом сейчас и не смотрю матчи по телевизору. Потерял интерес», – цитирует Сафина Tennismash.

Для любого теннисиста активная фаза карьеры является не просто этапом – это величайшее самопожертвование и преодоление. Хуже всего, когда успех приходит в очень юном возрасте и ещё несозревшие личности становятся заложниками в руках алчных родителей. Хорватка Мирьяна Лучич выиграла мэйджор в 15 лет в паре с Мартиной Хингис, но мало кто знал о том, что после каждого поражения девушку избивал отец.

«Мне было лет восемь, когда после поражения от сестры папа разбил мне нос в кровь, а потом, как ни в чём не бывало, сказал, что я могу идти и купить себе мороженое», – колотило Мирьяну, у которой из-за постоянного стресса ухудшилось зрение. Похожие случаи происходили в жизни Дженнифер Каприати – ранняя слава и давление отца привели к употреблению наркотиков и краже в магазине. Папа австралийской теннисистки Елены Докич поколачивал её и называл «неблагодарной шлюхой».

Елена Докич заметно поправилась, но выглядит счастливой

Елена Докич заметно поправилась, но выглядит счастливой

Фото: Из личного архива Елены Докич

В теннисе психологическая нагрузка возрастает, потому что это индивидуальный вид спорта и в любом турнире победитель может быть только один. Но существует и другая сторона медали, когда депрессия накатывает не только после поражений, но и после побед. Новак Джокович признавался, что, после того как в 2016 году, наконец, собрал «Карьерный шлем», потерял мотивацию и впал в депрессию. Развеять тёмные мысли помогла жена Елена. Если накрыло даже жизнерадостного Ноле, то что говорить про флегматичную Наоми Осаку. «Однажды я проснулась перед одним из матчей и задумалась: в чëм смысл моей жизни? Я сидела и думала об этом, а потом мне нужно было идти на матч. Я играла и плакала, но в итоге выиграла. Внутри я надеялась, что проиграю и мне больше не придётся там находиться», – срывало крышу японке.

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Сегодня чаще других о ненависти к теннису заявляет Александр Бублик. «Ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Играю исключительно ради денег. Если бы здесь не платили достойно, то я бы давно занялся чем-то другим. Пока я заработал недостаточно. В противном случае уже завершил бы карьеру. Конечно, я ещё не достиг уровня моего друга Бернарда Томича, но я не так уж далеко. Конечно, после завершения карьеры я продолжу играть в теннис. Я даже умру во время игры в теннис. Но профессионально играть каждый день с новыми соперниками – это тяжело», – признавался Саша в интервью L'Equipe.

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Томича представитель Казахстана вспомнил неспроста. Несколько лет назад именно австралиец чаще всех обесценивал всё, что связано с теннисом. «Трофеи и хорошие выступления для меня больше ничего не значат. Мне наплевать, выйду я в четвёртый круг US Open или проиграю в первом круге. Мне всё равно. Я буду играть ещё 10 лет и тогда после завершения карьеры смогу вообще не работать», – рассказал о главной мотивации в жизни Бернард. Сегодня соотечественнику Кирьоса 31 год, он барахтается в третьей сотне рейтинга, в основном выступая на «челленджерах».

Эшли Барти после ухода из тенниса написала книгу для детей и родила сына

Эшли Барти после ухода из тенниса написала книгу для детей и родила сына

Фото: Из личного архива Эшли Барти

Во время Итогового турнира — 2023 в «любви» к теннису признался и Андрей Рублёв: «Я не хочу в него играть. Ненавижу этот теннис!» Андрей иронично называет себя дураком, но в то же время констатирует, что такая реакция – следствие патологического неумения проигрывать даже рядовой розыгрыш. В прошлом сезоне Рублёв провёл лучший сезон в карьере, выиграв 56 поединков, но всё равно остался недоволен. На сколько лет ещё хватит Рублёва при таком подходе? Похожие проблемы сегодня испытывает и ровесница Андрея Даша Касаткина, назвавшая теннис «худшим спортом в мире».

Как известно, самый верный путь преодолеть ситуацию, которую не можешь изменить – поменять отношение к ней. Или же и вовсе сменить род деятельности. Эшли Барти ушла из большого тенниса в 25 лет в статусе первой ракетки мира, заявив, что ей «больше нравится гольф». Вот так просто на пике славы и без малейших сожалений. В 23 года тур покинула Ким Клейстерс (правда, потом два раза возвращалась), в те же 25 – Жюстин Энен, в 26 лет из-за того же выгорания с теннисом попрощался великий Бьорн Борг. Все они сохранили ментальное здоровье и реализовались в других сферах жизни. Так что ни Кирьосу, ни другим «ненавистникам тенниса» не нужно бояться расставания с ним. Быть честным с самим собой и с любимой игрой – важная составляющая решения проблемы.

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