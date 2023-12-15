Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос: готов помочь Рублёву в психологическом плане

Кирьос: готов помочь Рублёву в психологическом плане
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что готов помочь пятой ракетке мира российскому спортсмену Андрею Рублёву справиться с его эмоциональными срывами на корте.

«Думаю, Андрею просто нужно быть немного бережнее к себе. Я повторюсь, он провёл отличный сезон, выиграл турнир в Монте-Карло. Посмотрите на всех прошлых чемпионов турнира в Монте-Карло, и вы поймёте, что это потрясающее достижение. Думаю, в этом году Рублёв трижды выходил в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Направляясь в Австралию, он должен иметь хороший настрой, чтобы двигаться вперёд. И я готов прилететь туда, где бы он ни был, и постараться помочь ему в психологическом плане», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.

Материалы по теме
Эксклюзив
Давыденко — о срывах Рублёва: когда очень хочется, эмоции превосходят и контроль теряется
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android