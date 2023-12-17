Тарпищев рассказал, когда ITF даст ответ по участию россиян в Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, когда примерно стоит ждать окончательный ответ Международной федерации тенниса (ITF) по участию россиян в Олимпиаде 2024 года.

«МОК, во-первых, разрешил, но это не значит, что разрешили международные федерации. МОК дал посыл, что мы можем играть, как играли в Токио. Но решения за международными федерациями. Например, в легкой атлетике ни одного россиянина не будет. А мы, теннисисты, невзирая на отборочные, попали полным составом на Олимпиаду. Окончательный ответ будет за международной федерацией тенниса, это после «Ролан Гаррос» в мае. Надо ждать, сейчас гадать бессмысленно. Мы ведем диалог с международной федерацией», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее МОК опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты — команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.