Рублёв: чувствую больше свободы, когда Надаля нет в туре

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о возвращении испанца Рафаэля Надаля в тур.

«Я рад, что Надаль наконец-то вернётся. Но, конечно, как участник тура я чувствую больше свободы, когда его нет рядом. С Рафой вернётся много зрителей, много болельщиков, а матч между ним и Джоковичем снова привлечёт внимание к теннису», — приводит слова Рублёва Tennis Infinity.

Напомним, 37-летний Надаль не выходил на корт в официальных матчах с матча на Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. У титулованного испанца диагностировали растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Рафаэль собирается вернуться на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.