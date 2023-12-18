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Тарпищев — о Медведеве и Рублёве: мало кто может здорово играть под политическим прессом

Тарпищев — о Медведеве и Рублёве: мало кто может здорово играть под политическим прессом
Даниил Медведев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги 2023 года для российских теннисистов, положительно охарактеризовав проведённый сезон для Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«Медведев и Рублёв прекрасно выступили в 2023 году. Находиться под таким политическим прессом и так здорово играть мало кто смог бы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, 27-летний Медведев завершил сезон на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина пять выигранных титулов. В уходящем году теннисисту покорились турниры в Риме (Италия), Майами (США), Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар) и Роттердаме (Нидерланды).

26-летний Андрей Рублёв занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2023 году россиянину покорились турниры в Бостаде (Швеция) и Монте-Карло (Монако).

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