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«С Григорио». Карен Хачанов провёл тренировку с Димитровым в Дубае

«С Григорио». Карен Хачанов провёл тренировку с Димитровым в Дубае
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15-я ракетка мира, 27-летний российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фотографию с совместной тренировки с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Теннисисты встретились в Дубае (ОАЭ).

«Всегда приятно тренироваться с Григорио», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«То, на что нам нравится смотреть», — отреагировала на пост Хачанова пресс-служба ATP.

Также Хачанов показал, как проводил время после тренировочного дня. Он сфотографировался в ледяной ванне.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах «Большого шлема» его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open – 2022 и Открытом чемпионате Австралии – 2023.

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