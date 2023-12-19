Пройти мимо жаркого спора между Ником и Борисом не смогли даже авторитетные журналисты. Не остались в стороне и чемпионы ТБШ.

«У вас сейчас есть всё благодаря легендам». Кирьос и Беккер устроили скандальные разборки

Сравнивать теннисные эпохи обычно является бесполезным занятием, ведь существует слишком много различий, отделяющих игроков прошлого от нынешних звёзд. Однако Борис Беккер и Ник Кирьос всё же вступили в острый спор, чтобы обсудить эту тему. Немец даже обрушился с критикой на австралийца, поставив под сомнение доверие финалиста Уимблдона-2022 в одиночном разряде к данной дискуссии. Но Ник решил не отмалчиваться.

С чего всё началось?

Конфликт Кирьоса и Беккера начался с того, что австралиец в традиционной для себя эпатажной манере заявил, что раньше теннис был медленнее, тем самым обесценив достижения таких великих игроков, как Пит Сампрас, Бьорн Борг и других. 28-летний уроженец Канберры выразил мнение, что немец не сможет повторить свой успех прошлых лет в нынешнее время, играя в стиле сёрв-энд-воллей.

«Раньше игра была медленной. Я смотрел матчи Бориса Беккера, и я не говорю, что его игра была плохой для своего времени, но думать, что она была бы на уровне современных игроков, просто абсурдно.

В те времена быстрой считалась подача около 200 км/ч. А такие ребята, как я, стабильно подают 220 км/ч, да ещё и по углам. Игра очень сильно изменилась.

Я не говорю, что они не нашли бы способ адаптироваться. Но чтобы сейчас играть в стиле сёрв-энд-воллей, нужно подавать 220, потому что в противном случае Джокович тебя сожрёт. Сожрёт заживо, брат.

Однажды Ллейтон Хьюитт уничтожил Сампраса на US Open (финал US Open — 2001, Хьюитт выиграл 7:6 (7:4), 6:1, 6:1. — Прим. «Чемпионата»). Это был первый пример теннисиста, отлично умеющего возвращать подачу. Он сделал так, что Сампрас выглядел просто ужасно. А что Джокович сделал бы с кем-то вроде Сампраса? Да он бы его размазал. Если это делал Хьюитт, Джокович его и подавно уничтожил бы. Сожрал бы заживо», – приводит слова Кирьоса Tennis365.

Легендарный немец почти сразу же отреагировал на высказывание Кирьоса и посоветовал ему сосредоточиться на своём OnlyFans, а не говорить и теннисе. Борис заявил, что Ник не обладает достаточным авторитетом, чтобы сравнивать поколения спортсменов.

«Ник в последнее время поднимает много шума в теннисе. Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит… Ник никогда не выигрывал ТБШ в одиночном разряде как игрок или тренер (да, один титул в парном разряде у него есть). Так откуда взяться авторитету? Если пытаться сравнивать поколения… Лэйвер против Федерера, Борг против Надаля, Сампрас против Джоковича? Я даже не буду упоминать Макинроя, Коннерса, Агасси, Курье, Эдберга, Виландера, Рафтера, Хьюитта и многих других. Говори в своём OnlyFans о чём угодно, кроме тенниса», — написал Беккер на своей странице в соцсетях.

Онлайн-перепалка и не думала заканчиваться. Ник ответил на критику со стороны своего оппонента и даже упомянул о его прошлых финансовых грехах. Победитель Australian Open — 2022 в парном разряде стал отстаивать свою позицию и напомнил 50-летнему уроженцу Лаймена, что победил всех игроков из «Большой четвёрки», а значит, по праву обладает авторитетом.

«Смешно, что этот парень говорит об авторитете. Насколько я помню, это ты скрывал свои активы, не так ли? Кроме того, напомню, что я победил Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея, так что думаю, что у меня есть некоторый авторитет. Не нужно быть большим учёным, чтобы понять, что Новак размазал бы тебя в твои лучшие годы. Это не атака, я лишь констатирую факт.

По твоей логике, 99% участников тура не имеют авторитета? Да уж. А что насчёт твоего любимого Зверева? Тоже никакого авторитета? Он даже не выигрывал турнир «Большого шлема» в парном разряде», — отметил Кирьос в соцсетях.

Беккер закончил так:

«Желаю Нику скорее восстановиться и вернуться на корт. Он классный игрок, когда в форме. У него есть парный ТБШ, а за всё остальное придется отвечать на корте… удачи!» — написал бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Кирьос же продолжил ругаться с комментаторами, притом очень активно.

«Одно можно сказать наверняка — через 20-30 лет я не буду здесь писать и утверждать, что могу конкурировать и сравнивать себя с молодыми ребятами. Всё дело в эго», — дополнил Ник.

Кирьос против Беккера. Часть вторая

Спустя несколько дней в интервью Eurosport шестикратный победитель турниров «Большого шлема» прокомментировал их острую переписку с Кирьосом в соцсетях. Беккер призвал австралийца уважать прошлые теннисные поколения.

«Мы живём в демократии. Все могут думать, что хотят. Но нужно уважать игроков прошлого и громко сказать спасибо за то, что эти профессионалы существовали – потому что без них теннисного тура уже не было бы.

Я начну с Австралии. Род Лэйвер, Кен Розуолл, Джон Ньюкомб, Тони Роуч – гладиаторы австралийского тенниса. Нужно упомянуть Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Они были первыми ракетками мира, выигрывали турниры «Большого шлема».

Если взять вопрос поколений шире, то нужно выделить Джона Макинроя, Джимми Коннорса, Бьорна Борга, Ивана Лендла. Они популяризовали теннис, привлекали телезрителей. И результаты видно сегодня. Призовые как никогда высокие, внимание к теннису как никогда высокое. У вас есть сейчас всё благодаря легендам.

Я немного играл в 80-х с Эдбергом, Виландером. В 90-х появились Агасси, Сампрас. Благодаря этим игрокам Ник Кирьос может год не играть и всё равно зарабатывать теннисом», — приводит слова Беккера Eurosport.

Борис Беккер Фото: Getty Images

Ник, конечно же, не прошёл мимо высказывания немца и остро отреагировал на сказанное им.

«Бро, что? Я один из немногих игроков, которые привлекли в спорт миллион новых поклонников и заработали больше денег для всех. Netflix? Не помню, чтобы видел там Бориса. Нелепый парень. Я сделал свою карьеру вне площадки без помощи других».

Реакция общественности и самого Кирьоса

Теннисный мир также не остался в стороне от жарких разборок между двумя представителями разных поколений. Сначала бывшая 31-я ракетка мира, украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал высказывание Кирьоса о том, что 24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович уничтожил бы американца Пита Сампраса на корте.

«Очень смешно. Учитывая мячи и ракетки, а также скорость покрытия в то время, сомневаюсь, что кто-либо мог бы уничтожить Пита-пистолета», — высказался Стаховский в соцсетях.

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников также отреагировал на резонансные слова австралийца в адрес Беккера.

«Только что наткнулся на комментарии одного человека, который считает, что если он дал интервью Пирсу Моргану, то его познания в теннисе легитимны??? Слова мудрости», — заявил Кафельников у себя в социальных сетях.

Затем легендарный россиянин снова раскритиковал 29-летнего уроженца Канберры.

«Чувак не выигрывал «Шлем» в одиночном разряде и сравнивает своё влияние в игре в теннис с одной из лучших легенд нашего вида спорта Борисом Беккером. Что он курит?» — дополнил Кафельников.

Однако в соцсетях были и другие мнения. Например, автор известной аналитической рассылки The Racquet Мэттью Уиллис считает, что в споре Беккера и Кирьоса нет победителя.

«И то, и другое мнение неверно. Кирьос и Беккер выросли, играя в совершенно иной среде, где была другая техника, ракетки, мячи, покрытия. Позиция Ника не имеет смысла. Но и высказывания о том, что у игроков 80-х было «гораздо больше навыков», чем в 2023 году, являются столь же странными.

Эпоха против эпохи постоянно играет в игру «а что, если» с нелепым количеством неизвестных. Кто знает, каким игроком был бы Беккер, если бы он родился в 90-х, как Кирьос, с другими струнами. Но я также очень сомневаюсь, что Беккер считает Алькараса/Джоковича «теннисистами с гораздо меньшим количеством навыков», чем он сам», — признался Уиллис в соцсетях.

А вот большинству фанатов, которые раскритиковали Ника в комментариях за его упоминание о появлении в теннисной документалке от Netflix, не понравились замечания Кирьоса в адрес Беккера.

«Этот парень ставит Netflix от «Брейк-пойнта» выше Бориса Беккера. БОРИСА БЕККЕРА! Я уверен, что шесть человек, которые видят это, согласятся со мной», — восклицал фанат с ником Swish.

На это последовал быстрый ответ от самого Кирьоса, который сказал следующее:

«Шесть человек? Клянусь, в наши дни невозможно разговаривать с людьми, ты даже не честен, лол. Я не «перегибаю палку», я просто констатирую факты. Ты картошка. Каждый раз, когда я говорю о фактах, люди расстраиваются, включая таких недоумков, как ты», — отметился резкой реакцией австралиец.

Продолжили троллить финалиста Уимблдона-2022 в одиночном разряде и в дальнейшем. Причём делать это решил британский журналист Крис Голдсмит. Представитель СМИ выложил гифку Бориса Беккера с трофеем Уимблдона и написал пост следующего содержания.

«Борис Беккер с трофеем Уимблдона. Тем временем Ник Кирьос предлагает бесплатную подписку на свой OnlyFans», — подметил Голдсмит.

«Хахахаха. Один сел в тюрьму (закончились деньги), второй использует свой бренд, чтобы заработать больше. Спокойной ночи….» — ответил журналисту Кирьос и прикрепил несколько эмодзи.

Ник Кирьос Фото: Getty Images

Однако победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде решил покончить со всей происходящей ситуацией. Кирьос опубликовал финальный пост.

«Я ни разу не обесценивал «Шлемы» Беккера или любой другой легенды тенниса. Я ни разу не сказал, что оказал большее влияние на теннис, чем они. Я просто отметил, что создал свой личный бренд, сделал это по-своему и привлёк болельщиков. Но, судя по всему, мнение финалиста турнира «Большого шлема» неавторитетно. С этой беседой покончено», — констатировал австралиец.

Таким образом, разборки между Кирьосом и Беккером являются довольно острыми и актуальными. Ведь речь в споре идёт не столько об истории тенниса, сколько о том, кто действительно важен в спорте на сегодняшний момент. Столкновение между Кирьосом и Беккером в соцсетях наделало много шума в теннисных кругах, заставив людей задуматься о том, что на самом деле имеет значение для успеха игрока.