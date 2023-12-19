Фото: Павлюченкова провела совместную тренировку с Рыбакиной

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото с совместной тренировки с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира, представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Ребята», — подписала фото Павлюченкова, добавив эмодзи «глаза-сердца».

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Напомним, Павлюченкова пропустила бóльшую часть сезона-2022 из-за травмы колена. Она провела вне корта более восьми месяцев. В 2023 году Анастасия вернулась в тур, будучи 844-й ракеткой мира. Россиянка вышла на пик формы на «Ролан Гаррос» — 2023, где дошла до четвертьфинального раунда. Павлюченкова завершила сезон на 58-м месте рейтинга WTA.