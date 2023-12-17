Российские теннисисты провели лучший сезон в истории. И это несмотря на бан сборных

Российские теннисисты и теннисистки второй сезон подряд выступают под нейтральным статусом. А от командных соревнований, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, наши и вовсе отстранены. Но это не мешает россиянам бить рекорды.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в сезоне-2023 российские теннисисты показали лучший результат за всю историю. «У нас было 19 финалов — это лучший результат за всю историю. Это если взять главные турниры WTA и ATP», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Какие именно финалы имел в виду президент ФТР? Это финалы в мужском и в женском одиночных разрядах на турнирах не ниже уровня ATP-500/WTA-500. Всего в 2023 году на таких соревнованиях было 18 решающих матчей с участием россиян. Но в Дубае Даниил Медведев и Андрей Рублёв играли друг с другом, так что именно выходов в финал было 19.

Мы же пошли чуть дальше и собрали все финалы с участием россиян на турнирах не ниже уровня ATP-250/WTA-250. Всего таких матчей набралось аж 48, причём 19 из них — в мужском одиночном разряде. Отрадно, что за титулы боролись не только признанные фавориты, но и новые лица. Главным в этом списке, конечно, является, Даниил Медведев. Он завоевал пять титулов в сезоне, а ещё четыре раза останавливался в шаге от трофея. На второй строчке обосновался Андрей Рублёв. Он шесть раз выходил в финал, но побеждал только дважды. А Карен Хачанов выиграл свой единственный финал.

Другие россияне титулов не завоёвывали. Зато стоит отметить прогресс Романа Сафиуллина, Александра Шевченко и Павла Котова. Все они в 2023-м вышли в свой первый финал на уровне ATP. Хочется верить, что в сезоне-2024 к ним придут и первые титулы.

Все финалы россиян в сезоне-2023 (одиночный разряд)

В парном разряде наши мужчины были далеко не столь успешны. Собственно, финал-то был всего один. Зато какой! Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли «Мастерс» в Мадриде, победив сыгранную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Если для Рублёва этот титул стал четвёртым парным на уровне ATP, то Хачанов впервые победил в этом виде, притом что до этого на счету Карена были два проигранных парных финала (и оба — с Андреем!)

Все финалы россиян в сезоне-2023 (парный разряд)

Чемпионы Финалисты Счёт Турнир Категория 1 Карен Хачанов (Россия)/Андрей Рублёв (Россия) Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) 6:3, 3:6, [10:3] Мадрид «Мастерс»

В женском одиночном разряде никому из россиянок не удалось завоевать больше одного титула. Победами отметились Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Мария Тимофеева, выигравшая свой первый же финал на уровне WTA, и Вероника Кудерметова. Варвара Грачёва и Диана Шнайдер впервые побывали в решающих матчах, но проиграли. Грачёва это сделала ещё в нейтральном статусе — напомним, по ходу сезона она перешла под флаг Франции. А особенно обидно должно быть Людмиле Самсоновой, проигравшей три финала в 2023-м, два из которых — на «тысячниках».

Все финалы россиянок в сезоне-2023 (одиночный разряд)

Ну а в женском парном разряде больше всего положительных эмоций российским болельщикам принесла 39-летняя Вера Звонарёва, которая в прежние годы дважды выигрывала ТБШ в паре. В сезоне-2023 Звонарёва завоевала четыре парных титула, выиграв в том числе Итоговый чемпионат WTA. Неплохо выглядела и Вероника Кудерметова. В паре с Людмилой Самсоновой она выиграла «тысячник» в Дубае, а вместе с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии — малый Итоговый турнир WTA. Также два титула у Яны Сизиковой, а по одному — у Ирины Хромачёвой и Александры Пановой.

Все финалы россиянок в сезоне-2023 (парный разряд)

Если же подсчитать, сколько турниров российские теннисисты выиграли во всех категориях (вплоть до ветеранских и детских), то число получается внушительное: 599! «За всё время было выиграно 599 турниров в 69 странах мира», — говорил Тарпищев на презентации посвящённого ему фильма.