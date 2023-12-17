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Российские теннисисты в сезоне-2023: все финалы, как играли Медведев, Рублёв, Хачанов, что сказал Тарпищев, 599 титулов

Российские теннисисты провели лучший сезон в истории. И это несмотря на бан сборных
Александр Насонов
Российские теннисисты провели лучший сезон
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19 финалов на крупнейших турнирах ATP и WTA — такого не было никогда.

Российские теннисисты и теннисистки второй сезон подряд выступают под нейтральным статусом. А от командных соревнований, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, наши и вовсе отстранены. Но это не мешает россиянам бить рекорды.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в сезоне-2023 российские теннисисты показали лучший результат за всю историю. «У нас было 19 финалов — это лучший результат за всю историю. Это если взять главные турниры WTA и ATP», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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Какие именно финалы имел в виду президент ФТР? Это финалы в мужском и в женском одиночных разрядах на турнирах не ниже уровня ATP-500/WTA-500. Всего в 2023 году на таких соревнованиях было 18 решающих матчей с участием россиян. Но в Дубае Даниил Медведев и Андрей Рублёв играли друг с другом, так что именно выходов в финал было 19.

Мы же пошли чуть дальше и собрали все финалы с участием россиян на турнирах не ниже уровня ATP-250/WTA-250. Всего таких матчей набралось аж 48, причём 19 из них — в мужском одиночном разряде. Отрадно, что за титулы боролись не только признанные фавориты, но и новые лица. Главным в этом списке, конечно, является, Даниил Медведев. Он завоевал пять титулов в сезоне, а ещё четыре раза останавливался в шаге от трофея. На второй строчке обосновался Андрей Рублёв. Он шесть раз выходил в финал, но побеждал только дважды. А Карен Хачанов выиграл свой единственный финал.

Другие россияне титулов не завоёвывали. Зато стоит отметить прогресс Романа Сафиуллина, Александра Шевченко и Павла Котова. Все они в 2023-м вышли в свой первый финал на уровне ATP. Хочется верить, что в сезоне-2024 к ним придут и первые титулы.

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Все финалы россиян в сезоне-2023 (одиночный разряд)

ЧемпионФиналистСчётТурнирКатегория
1Даниил Медведев (Россия)Янник Синнер (Италия)5:7, 6:2, 6:2РоттердамATP-500
2Даниил Медведев (Россия)Энди Маррей (Великобритания)6:4, 6:4ДохаATP-250
3Даниил Медведев (Россия)Андрей Рублёв (Россия)6:2, 6:2ДубайATP-500
4Карлос Алькарас (Испания)Даниил Медведев (Россия)6:3, 6:2Индиан-Уэллс«Мастерс»
5Даниил Медведев (Россия)Янник Синнер (Италия)7:5, 6:3Майами«Мастерс»
6Андрей Рублёв (Россия)Хольгер Руне (Дания)5:7, 6:2, 7:5Монте-Карло«Мастерс»
7Душан Лайович (Сербия)Андрей Рублёв (Россия)6:3, 4:6, 6:4Баня-ЛукаATP-250
8Даниил Медведев (Россия)Хольгер Руне (Дания)7:5, 7:5Рим«Мастерс»
9Александр Бублик (Казахстан)Андрей Рублёв (Россия)6:3, 3:6, 6:3ГаллеATP-500
10Андрей Рублёв (Россия)Каспер Рууд (Норвегия)7:6 (7:3), 6:0БостадATP-250
11Новак Джокович (Сербия)Даниил Медведев (Россия)6:3, 7:6 (7:5), 6:3US OpenТБШ
12Александр Зверев (Германия)Роман Сафиуллин (Россия)6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3ЧэндуATP-250
13Карен Хачанов (Россия)Йосихито Нисиока (Япония)7:6 (7:2), 6:1ЧжухайATP-250
14Янник Синнер (Италия)Даниил Медведев (Россия)7:6 (7:2), 7:6 (7:2)ПекинATP-500
15Хуберт Хуркач (Польша)Андрей Рублёв (Россия)6:3, 3:6, 7:6 (10:8)Шанхай«Мастерс»
16Бен Шелтон (США)Аслан Карацев (Россия)7:5, 6:1ТокиоATP-500
17Гаэль Монфис (Франция)Павел Котов (Россия)4:6, 7:6 (8:6), 6:3СтокгольмATP-250
18Янник Синнер (Италия)Даниил Медведев (Россия)7:6 (9:7), 4:6, 6:3ВенаATP-500
19Уго Умбер (Франция)Александр Шевченко (Россия)6:3, 6:3МетцATP-250

В парном разряде наши мужчины были далеко не столь успешны. Собственно, финал-то был всего один. Зато какой! Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли «Мастерс» в Мадриде, победив сыгранную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Если для Рублёва этот титул стал четвёртым парным на уровне ATP, то Хачанов впервые победил в этом виде, притом что до этого на счету Карена были два проигранных парных финала (и оба — с Андреем!)

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ЧемпионыФиналистыСчётТурнирКатегория
1Карен Хачанов (Россия)/Андрей Рублёв (Россия)Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)6:3, 3:6, [10:3]Мадрид«Мастерс»

В женском одиночном разряде никому из россиянок не удалось завоевать больше одного титула. Победами отметились Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Мария Тимофеева, выигравшая свой первый же финал на уровне WTA, и Вероника Кудерметова. Варвара Грачёва и Диана Шнайдер впервые побывали в решающих матчах, но проиграли. Грачёва это сделала ещё в нейтральном статусе — напомним, по ходу сезона она перешла под флаг Франции. А особенно обидно должно быть Людмиле Самсоновой, проигравшей три финала в 2023-м, два из которых — на «тысячниках».

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ЧемпионкаФиналисткаСчётТурнирКатегория
1Белинда Бенчич (Швейцария)Дарья Касаткина (Россия)6:0, 6:2Аделаида-2WTA-500
2Белинда Бенчич (Швейцария)Людмила Самсонова (Россия)1:6, 7:6 (10:8), 6:4Абу-ДабиWTA-500
3Анастасия Потапова (Россия)Петра Мартич (Хорватия)6:3, 6:1ЛинцWTA-250
4Марта Костюк (Украина)Варвара Грачёва (Россия)6:3, 7:5ОстинWTA-250
5Элина Свитолина (Украина)Анна Блинкова (Россия)6:2, 6:3СтрасбургWTA-250
6Екатерина Александрова (Россия)Вероника Кудерметова (Россия)4:6, 6:4, 7:6 (7:3)РосмаленWTA-250
7Мэдисон Кис (США)Дарья Касаткина (Россия)6:2, 7:6 (15:13)ИстбурнWTA-500
8Мария Тимофеева (Россия)Катерина Байндль (Украина)6:3, 3:6, 6:0БудапештWTA-250
9Джессика Пегула (США)Людмила Самсонова (Россия)6:1, 6:0МонреальWTA-1000
10Сара Соррибес Тормо (Испания)Екатерина Александрова (Россия)3:6, 6:4, 6:4КливлендWTA-250
11Вероника Кудерметова (Россия)Джессика Пегула (США)7:5, 6:1ТокиоWTA-500
12Онс Жабер (Тунис)Диана Шнайдер (Россия)6:2, 6:1НинбоWTA-250
13Ига Свёнтек (Польша)Людмила Самсонова (Россия)6:2, 6:2ПекинWTA-1000

Ну а в женском парном разряде больше всего положительных эмоций российским болельщикам принесла 39-летняя Вера Звонарёва, которая в прежние годы дважды выигрывала ТБШ в паре. В сезоне-2023 Звонарёва завоевала четыре парных титула, выиграв в том числе Итоговый чемпионат WTA. Неплохо выглядела и Вероника Кудерметова. В паре с Людмилой Самсоновой она выиграла «тысячник» в Дубае, а вместе с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии — малый Итоговый турнир WTA. Также два титула у Яны Сизиковой, а по одному — у Ирины Хромачёвой и Александры Пановой.

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Все финалы россиянок в сезоне-2023 (парный разряд)

ЧемпионкиФиналисткиСчётТурнирКатегория
1Луиза Стефани (Бразилия)/Тейлор Таунсенд (США)Анастасия Павлюченкова (Россия)/Елена Рыбакина (Казахстан)7:5, 7:6 (7:3)Аделаида-2WTA-500
2Кристина Бушкэ (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды)Ольга Данилович (Сербия)/Александра Панова (Россия)7:6 (7:5), 6:3ЛионWTA-250
3Вероника Кудерметова (Россия)/Людмила Самсонова (Россия)Чань Хаочин (Тайвань)/Латиша Чань (Тайвань)6:4, 6:7 (4:7), [10:1]ДубайWTA-1000
4Ирина Хромачёва (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь)Оксана Калашникова (Грузия)/Катаржина Питер (Польша)6:1, 3:6, [10:6]БоготаWTA-250
5Сабрина Сантамария (США)/Яна Сизикова (Россия)Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия)/Лидия Морозова (Беларусь)3:6, 6:1, [10:8]РабатWTA-250
6Яна Сизикова (Россия)/Кимберли Циммерманн (Германия)Анджелика Морателли (Италия)/Камилла Розателло (Италия)6:2, 6:4ПалермоWTA-250
7Анна Данилина (Казахстан)/Александра Панова (Россия)Мириам Колодзьежова (Чехия)/Анджела Куликов (США)6:4, 6:2ГамбургWTA-250
8Анна Бондарь (Венгрия)/Диан Парри (Франция)Амина Аншба (Россия)/Анастасия Детюк (Чехия)6:2, 6:1ЛозаннаWTA-250
9Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)Алекса Гуарачи (Чили)/Моника Никулеску (Румыния)6:4, 6:4ВашингтонWTA-500
10Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)7:6 (11:9), 6:3US OpenТБШ
11Анна-Лена Фридзам (Германия)/Надежда Киченок (Украина)Анна Калинская (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан)7:6 (7:3), 6:3ОсакаWTA-250
12Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)Го Ханьюй (Китай)/Цзянь Синьюй (Китай)4:6, 6:3, [10:5]НинбоWTA-250
13Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)Эри Ходзуми (Япония)/Макото Ниномия (Япония)6:4, 6:2НаньчанWTA-250
14Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Вероника Кудерметова (Россия)Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия)6:3, 6:3ЧжухайWTA Elite Trophy
15Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия)6:4, 6:4КанкунИтоговый чемпионат WTA

Если же подсчитать, сколько турниров российские теннисисты выиграли во всех категориях (вплоть до ветеранских и детских), то число получается внушительное: 599! «За всё время было выиграно 599 турниров в 69 странах мира», — говорил Тарпищев на презентации посвящённого ему фильма.

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