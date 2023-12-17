Российские теннисисты провели лучший сезон в истории. И это несмотря на бан сборных

Российские теннисисты и теннисистки второй сезон подряд выступают под нейтральным статусом. А от командных соревнований, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, наши и вовсе отстранены. Но это не мешает россиянам бить рекорды.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в сезоне-2023 российские теннисисты показали лучший результат за всю историю. «У нас было 19 финалов — это лучший результат за всю историю. Это если взять главные турниры WTA и ATP», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Какие именно финалы имел в виду президент ФТР? Это финалы в мужском и в женском одиночных разрядах на турнирах не ниже уровня ATP-500/WTA-500. Всего в 2023 году на таких соревнованиях было 18 решающих матчей с участием россиян. Но в Дубае Даниил Медведев и Андрей Рублёв играли друг с другом, так что именно выходов в финал было 19.
Мы же пошли чуть дальше и собрали все финалы с участием россиян на турнирах не ниже уровня ATP-250/WTA-250. Всего таких матчей набралось аж 48, причём 19 из них — в мужском одиночном разряде. Отрадно, что за титулы боролись не только признанные фавориты, но и новые лица. Главным в этом списке, конечно, является, Даниил Медведев. Он завоевал пять титулов в сезоне, а ещё четыре раза останавливался в шаге от трофея. На второй строчке обосновался Андрей Рублёв. Он шесть раз выходил в финал, но побеждал только дважды. А Карен Хачанов выиграл свой единственный финал.
Другие россияне титулов не завоёвывали. Зато стоит отметить прогресс Романа Сафиуллина, Александра Шевченко и Павла Котова. Все они в 2023-м вышли в свой первый финал на уровне ATP. Хочется верить, что в сезоне-2024 к ним придут и первые титулы.
Все финалы россиян в сезоне-2023 (одиночный разряд)
|Чемпион
|Финалист
|Счёт
|Турнир
|Категория
|1
|Даниил Медведев (Россия)
|Янник Синнер (Италия)
|5:7, 6:2, 6:2
|Роттердам
|ATP-500
|2
|Даниил Медведев (Россия)
|Энди Маррей (Великобритания)
|6:4, 6:4
|Доха
|ATP-250
|3
|Даниил Медведев (Россия)
|Андрей Рублёв (Россия)
|6:2, 6:2
|Дубай
|ATP-500
|4
|Карлос Алькарас (Испания)
|Даниил Медведев (Россия)
|6:3, 6:2
|Индиан-Уэллс
|«Мастерс»
|5
|Даниил Медведев (Россия)
|Янник Синнер (Италия)
|7:5, 6:3
|Майами
|«Мастерс»
|6
|Андрей Рублёв (Россия)
|Хольгер Руне (Дания)
|5:7, 6:2, 7:5
|Монте-Карло
|«Мастерс»
|7
|Душан Лайович (Сербия)
|Андрей Рублёв (Россия)
|6:3, 4:6, 6:4
|Баня-Лука
|ATP-250
|8
|Даниил Медведев (Россия)
|Хольгер Руне (Дания)
|7:5, 7:5
|Рим
|«Мастерс»
|9
|Александр Бублик (Казахстан)
|Андрей Рублёв (Россия)
|6:3, 3:6, 6:3
|Галле
|ATP-500
|10
|Андрей Рублёв (Россия)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|7:6 (7:3), 6:0
|Бостад
|ATP-250
|11
|Новак Джокович (Сербия)
|Даниил Медведев (Россия)
|6:3, 7:6 (7:5), 6:3
|US Open
|ТБШ
|12
|Александр Зверев (Германия)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3
|Чэнду
|ATP-250
|13
|Карен Хачанов (Россия)
|Йосихито Нисиока (Япония)
|7:6 (7:2), 6:1
|Чжухай
|ATP-250
|14
|Янник Синнер (Италия)
|Даниил Медведев (Россия)
|7:6 (7:2), 7:6 (7:2)
|Пекин
|ATP-500
|15
|Хуберт Хуркач (Польша)
|Андрей Рублёв (Россия)
|6:3, 3:6, 7:6 (10:8)
|Шанхай
|«Мастерс»
|16
|Бен Шелтон (США)
|Аслан Карацев (Россия)
|7:5, 6:1
|Токио
|ATP-500
|17
|Гаэль Монфис (Франция)
|Павел Котов (Россия)
|4:6, 7:6 (8:6), 6:3
|Стокгольм
|ATP-250
|18
|Янник Синнер (Италия)
|Даниил Медведев (Россия)
|7:6 (9:7), 4:6, 6:3
|Вена
|ATP-500
|19
|Уго Умбер (Франция)
|Александр Шевченко (Россия)
|6:3, 6:3
|Метц
|ATP-250
В парном разряде наши мужчины были далеко не столь успешны. Собственно, финал-то был всего один. Зато какой! Карен Хачанов и Андрей Рублёв выиграли «Мастерс» в Мадриде, победив сыгранную пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Если для Рублёва этот титул стал четвёртым парным на уровне ATP, то Хачанов впервые победил в этом виде, притом что до этого на счету Карена были два проигранных парных финала (и оба — с Андреем!)
Все финалы россиян в сезоне-2023 (парный разряд)
|Чемпионы
|Финалисты
|Счёт
|Турнир
|Категория
|1
|Карен Хачанов (Россия)/Андрей Рублёв (Россия)
|Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)
|6:3, 3:6, [10:3]
|Мадрид
|«Мастерс»
В женском одиночном разряде никому из россиянок не удалось завоевать больше одного титула. Победами отметились Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Мария Тимофеева, выигравшая свой первый же финал на уровне WTA, и Вероника Кудерметова. Варвара Грачёва и Диана Шнайдер впервые побывали в решающих матчах, но проиграли. Грачёва это сделала ещё в нейтральном статусе — напомним, по ходу сезона она перешла под флаг Франции. А особенно обидно должно быть Людмиле Самсоновой, проигравшей три финала в 2023-м, два из которых — на «тысячниках».
Все финалы россиянок в сезоне-2023 (одиночный разряд)
|Чемпионка
|Финалистка
|Счёт
|Турнир
|Категория
|1
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|Дарья Касаткина (Россия)
|6:0, 6:2
|Аделаида-2
|WTA-500
|2
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1:6, 7:6 (10:8), 6:4
|Абу-Даби
|WTA-500
|3
|Анастасия Потапова (Россия)
|Петра Мартич (Хорватия)
|6:3, 6:1
|Линц
|WTA-250
|4
|Марта Костюк (Украина)
|Варвара Грачёва (Россия)
|6:3, 7:5
|Остин
|WTA-250
|5
|Элина Свитолина (Украина)
|Анна Блинкова (Россия)
|6:2, 6:3
|Страсбург
|WTA-250
|6
|Екатерина Александрова (Россия)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
|Росмален
|WTA-250
|7
|Мэдисон Кис (США)
|Дарья Касаткина (Россия)
|6:2, 7:6 (15:13)
|Истбурн
|WTA-500
|8
|Мария Тимофеева (Россия)
|Катерина Байндль (Украина)
|6:3, 3:6, 6:0
|Будапешт
|WTA-250
|9
|Джессика Пегула (США)
|Людмила Самсонова (Россия)
|6:1, 6:0
|Монреаль
|WTA-1000
|10
|Сара Соррибес Тормо (Испания)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3:6, 6:4, 6:4
|Кливленд
|WTA-250
|11
|Вероника Кудерметова (Россия)
|Джессика Пегула (США)
|7:5, 6:1
|Токио
|WTA-500
|12
|Онс Жабер (Тунис)
|Диана Шнайдер (Россия)
|6:2, 6:1
|Нинбо
|WTA-250
|13
|Ига Свёнтек (Польша)
|Людмила Самсонова (Россия)
|6:2, 6:2
|Пекин
|WTA-1000
Ну а в женском парном разряде больше всего положительных эмоций российским болельщикам принесла 39-летняя Вера Звонарёва, которая в прежние годы дважды выигрывала ТБШ в паре. В сезоне-2023 Звонарёва завоевала четыре парных титула, выиграв в том числе Итоговый чемпионат WTA. Неплохо выглядела и Вероника Кудерметова. В паре с Людмилой Самсоновой она выиграла «тысячник» в Дубае, а вместе с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии — малый Итоговый турнир WTA. Также два титула у Яны Сизиковой, а по одному — у Ирины Хромачёвой и Александры Пановой.
Все финалы россиянок в сезоне-2023 (парный разряд)
|Чемпионки
|Финалистки
|Счёт
|Турнир
|Категория
|1
|Луиза Стефани (Бразилия)/Тейлор Таунсенд (США)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)/Елена Рыбакина (Казахстан)
|7:5, 7:6 (7:3)
|Аделаида-2
|WTA-500
|2
|Кристина Бушкэ (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды)
|Ольга Данилович (Сербия)/Александра Панова (Россия)
|7:6 (7:5), 6:3
|Лион
|WTA-250
|3
|Вероника Кудерметова (Россия)/Людмила Самсонова (Россия)
|Чань Хаочин (Тайвань)/Латиша Чань (Тайвань)
|6:4, 6:7 (4:7), [10:1]
|Дубай
|WTA-1000
|4
|Ирина Хромачёва (Россия)/Ирина Шиманович (Беларусь)
|Оксана Калашникова (Грузия)/Катаржина Питер (Польша)
|6:1, 3:6, [10:6]
|Богота
|WTA-250
|5
|Сабрина Сантамария (США)/Яна Сизикова (Россия)
|Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия)/Лидия Морозова (Беларусь)
|3:6, 6:1, [10:8]
|Рабат
|WTA-250
|6
|Яна Сизикова (Россия)/Кимберли Циммерманн (Германия)
|Анджелика Морателли (Италия)/Камилла Розателло (Италия)
|6:2, 6:4
|Палермо
|WTA-250
|7
|Анна Данилина (Казахстан)/Александра Панова (Россия)
|Мириам Колодзьежова (Чехия)/Анджела Куликов (США)
|6:4, 6:2
|Гамбург
|WTA-250
|8
|Анна Бондарь (Венгрия)/Диан Парри (Франция)
|Амина Аншба (Россия)/Анастасия Детюк (Чехия)
|6:2, 6:1
|Лозанна
|WTA-250
|9
|Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)
|Алекса Гуарачи (Чили)/Моника Никулеску (Румыния)
|6:4, 6:4
|Вашингтон
|WTA-500
|10
|Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)
|Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)
|7:6 (11:9), 6:3
|US Open
|ТБШ
|11
|Анна-Лена Фридзам (Германия)/Надежда Киченок (Украина)
|Анна Калинская (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан)
|7:6 (7:3), 6:3
|Осака
|WTA-250
|12
|Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)
|Го Ханьюй (Китай)/Цзянь Синьюй (Китай)
|4:6, 6:3, [10:5]
|Нинбо
|WTA-250
|13
|Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)
|Эри Ходзуми (Япония)/Макото Ниномия (Япония)
|6:4, 6:2
|Наньчан
|WTA-250
|14
|Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)/Вероника Кудерметова (Россия)
|Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия)
|6:3, 6:3
|Чжухай
|WTA Elite Trophy
|15
|Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия)
|Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия)
|6:4, 6:4
|Канкун
|Итоговый чемпионат WTA
Если же подсчитать, сколько турниров российские теннисисты выиграли во всех категориях (вплоть до ветеранских и детских), то число получается внушительное: 599! «За всё время было выиграно 599 турниров в 69 странах мира», — говорил Тарпищев на презентации посвящённого ему фильма.