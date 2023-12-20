Надаль уступил Гаске в тренировочном матче, в официальных играх счёт 18-0 в пользу испанца

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в двух из трёх сетов в тренировочном матче с французом Ришаром Гаске, сообщает Tennis Infinity.

Стоит отметить, что на предыдущих сборах испанец в формате тренировки оказался сильнее другого французского игрока — Артюра Фиса.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее Надаль объявил, что вернётся в тур на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.