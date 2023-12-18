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Призовые в сезоне-2023: сколько заработали Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Андрей Рублёв

Медведев стал третьим по призовым в сезоне-2023. А Джокович даже без бонусов опередил всех
Александр Насонов
Медведев стал третьим по призовым в сезоне-2023
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Собрали окончательные данные по заработкам ведущих теннисистов в уходящем году.

Во второй половине декабря в ATP наконец-то подвели финансовые итоги сезона-2023. Призовые теннисистов, заработанные на корте, были подсчитаны заранее. А вот распределение бонусных денег стало известно только в понедельник, 18 декабря.

Что это за бонусы? В сезоне-2023 этот вид призовых разделили на две логические части — или, если хотите, на два пула. Первый пул составил $ 20 млн. Деньги были распределены в соответствии с выступлениями 30 сильнейших игроков на Итоговом чемпионате ATP и на «Мастерсах». При этом в ATP отдельно подчеркнули, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович не получил из бонусных денег ни цента, так как пропустил в этом году более трёх «Мастерсов».

Второй бонусный пул не столь внушительный, всего $ 1,3 млн. Его распределили между пятью игроками, лучше всех выступавшими на турнирах категории ATP-500.

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Даниил Медведев (третье место)

Медведев заработал за сезон $ 9 239 679 без учёта бонусов. Самые крупные суммы ему достались за титул на «Мастерсе» в Майами ($ 1 262 220), за победу на «Мастерсе» в Риме (€ 1 105 265, то есть чуть более $ 1,2 млн по текущему курсу), за выход в финал US Open ($ 1,5 млн) и за полуфинал Итогового турнира ($ 1 105 500). Бонусов же у Даниила оказалось $ 2 308 344, и по этому показателю он уступил только Карлосу Алькарасу. Общий заработок россиянина за сезон составил $ 11 548 023.

Более того, именно Медведев получил наибольший бонус ($ 600 тыс.) за выступления на «пятисотниках». Напомним, в 2023 году Даниил выиграл два турнира категории ATP-500, а ещё в двух случаях доходил до финала.

«У меня был потрясающий сезон на многих уровнях, но «пятисотники» были просто великолепны. Я заработал много очков и одержал хорошие победы над классными игроками. Я очень сильно начал год, выиграв первые два «пятисотника» в Роттердаме и в Дубае, так что это создало большой задел. И мне удалось дойти до финала в Вене.

«Пятисотники» — очень важная часть тура. Ты понимаешь, что это будут сильные турниры, — по причине рейтинговых очков. Выиграть два таких турнира — это то же самое, что выиграть «Мастерс» и почти то же самое, что попасть в финал ТБШ. В моей карьере был момент, когда по каким-то причинам у меня не было хорошего послужного списка на «пятисотниках». Но сейчас я это меняю», — приводит слова Медведева, сказанные в октябре, пресс-служба ATP.

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Карлос Алькарас (второе место)

По сумме призовых за сезон ($ 15 196 504) Алькарас стал вторым, уступив лишь Новаку Джоковичу. А вот по бонусам он оставил всех далеко позади. $ 4 443 073 — именно столько дополнительно выплатили Карлосу за выступления на «Мастерсах» и на «пятисотниках».

В этом году испанский теннисист трижды побывал в финалах «тысячников», причём в двух случаях добивался победы. Поэтому не удивляет, что именно он оказался впереди всех по бонусам. Если же вспомнить призовые, заработанные Алькарасом на корте, то тут наибольшую сумму он получил, разумеется, за титул на Уимблдоне: £ 2,35 млн, или почти $ 3 млн по текущему курсу. Титулы в Индиан-Уэллсе и в Мадриде принесли ему $ 1 262 220 и € 1 105 265 (чуть более $ 1,2 млн по текущему курсу) соответственно, а выход в полуфинал Итогового — $ 1 105 500.

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Новак Джокович (первое место)

Но даже со всеми своими бонусами Алькарас не дотянулся до Джоковича, который одними призовыми заработал почти $ 16 млн. А разве могло быть иначе, если Новак, которого, как уже упоминалось, лишили всех бонусов, выиграл три ТБШ и Итоговый, а на Уимблдоне дошёл до финала? За победу на Australian Open Джокович заработал 2,975 млн австралийских долларов (чуть более $ 2 млн по текущему курсу), за титул на «Ролан Гаррос» — € 2,3 млн (чуть более $ 2,5 млн по текущему курсу), за финал Уимблдона — £ 1,175 млн (почти $ 1,5 млн по текущему курсу), за титул на US Open — $ 3 млн, а за победу на Итоговом — аж $ 4 411 500.

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Подводя итог, можно сказать, что заработки ведущих теннисистов растут как на дрожжах. Впервые в истории сразу четверо игроков заработали более $ 10 млн за сезон. До этого было зафиксировано лишь четыре случая, когда двое теннисистов зарабатывали не менее $ 10 млн за сезон, — в 2013, 2016, 2017 и 2019 годах.

Лидеры по призовым в сезоне-2023

ТеннисистСтранаПризовые, $Бонусы, $Всего, $
1.Новак ДжоковичСербия15 952 044015 952 044
2.Карлос АлькарасИспания10 753 4314 443 07315 196 504
3.Даниил МедведевРоссия9 239 6792 308 34411 548 023
4.Янник СиннерИталия8 349 3922 106 87210 456 264
5.Андрей РублёвРоссия5 488 9341 082 9566 571 890
6.Александр ЗверевГермания4 925 102718 6625 643 764
7.Стефанос ЦиципасГреция4 852 266636 8445 489 110
8.Хольгер РунеДания4 163 930782 9454 946 875
9.Хуберт ХуркачПольша3 903 425900 2194 803 644
10.Тейлор ФритцСША3 476 103543 1144 019 217
...14.Карен ХачановРоссия2 762 770222 5792 985 349
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