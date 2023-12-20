Рууд: у Радукану есть потенциал для победы на ещё одном турнире «Большого шлема»

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о перспективах чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану после возвращения в тур.

Напомним, Радукану практически полностью пропустила сезон-2023. Весной этого года Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.

«Что касается WTA-тура, Эмма снова в форме? Собирается ли он играть в Австралии? Я считаю, что у неё есть потенциал для победы на ещё одном турнире «Большого шлема», если она хорошо проведёт предсезонную подготовку.

Если вы посмотрите, как она двигается по корту, то поймёте, что она действительно хороша. Наблюдать за тем, как она выиграла US Open, было особенным моментом», — приводит слова Рууда Tennis Head.