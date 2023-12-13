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Эмма Радукану и Наоми Осака вошли в топ-5 высокооплачиваемых спортсменок, ничего не показав на корте — их раскритиковали

«$ 16 млн, не пошевелив и пальцем». Чемпионок «Шлемов» разнесли за бешеный доход вне корта
Михаил Георгиев
Чемпионок разнесли за бешеный доход вне корта
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Эмма Радукану и Наоми Осака ничего не добились в сезоне-2023, но вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Фанаты негодуют.

Недавно издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. В топ-10 вошли сразу семь теннисисток.

Наличие в этом списке имён Иги Свёнтек, Арины Соболенко, Кори Гауфф, Елены Рыбакиной и Джессики Пегулы не вызывает удивления, ведь все они формируют топ-5 рейтинга WTA. Подобного не скажешь про Наоми Осаку и Эмму Радукану, которые давно не показывают результат на корте, но вошли в число богачек исключительно за счёт высоких доходов от спонсорских сделок.

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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану занимает четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В сезоне-2023 британка заработала $ 16,2 млн, но из них всего лишь $ 238 тыс. за участие в теннисных турнирах. Всё остальное приходится на спонсорские сделки с Nike, HSBC, Tiffany, British Airways, Christian Dior, Vodafone, Porsche, Evian и другими компаниями.

21-летняя Радукану в последний раз выходила на корт в апреле на турнире в Штутгарте, после чего перенесла три операции на кистях обеих рук и голеностопе. Эмма наконец-то завершила процесс восстановления. Она планирует вернуться в игру на Australian Open — 2024. Правда, есть проблема. Вполне вероятно, британке придётся пробиваться на мэйджор через квалификацию, поскольку её защищённый рейтинг недостаточен для попадания в основную сетку. Можно надеяться только на уайлд-кард или снятие шести соперниц, но лучше настраиваться на необходимость играть отборочные матчи. Не факт, что Радукану после длительного простоя из-за травм успешно преодолеет эту стадию и сыграет в Мельбурне.

Эмма Радукану

Эмма Радукану

Фото: Из личного архива Эммы Радукану

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака находится на пятом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок. За год 26-летняя японка заработала $ 15 млн, из них на корте – 0. В последний раз Осака играла ещё в сентябре 2022 года на турнире в Токио. Затем Наоми ушла в декрет, ожидая ребёнка от своего бойфренда американского рэпера Cordae.

В июле 2023-го Осака родила дочь Шай, а вскоре после этого объявила о возвращении в тур на Australian Open — 2024. Во время декрета японка могла не переживать из-за отсутствия призовых на теннисных турнирах. Финансовое благополучие ей обеспечивали спонсорские контракты с Nike, Mastercard, Louis Vuitton, Tag Heuer, Panasonic и с другими брендами. Кроме того, Осака руководит компанией Kinlo, производящей товары по уходу за кожей, агентством талантов Evolve и продюсерским центром Hana Kuma.

Наоми Осака

Наоми Осака

Фото: Из личного архива Наоми Осаки

Французский теннисный журналист Бастьен Фашан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал инфографику с доходами самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году. Он отметил лидерство 19-летней американки Кори Гауфф, которая заработала $ 22,7 млн (из них $ 6,7 млн – призовые на турнирах WTA). Тем не менее в обсуждениях фанаты в большей степени обсуждали не успех Кори, а поражались доходам Радукану и Осаки, которые, по мнению ряда пользователей, получают незаслуженно много вне корта. Вот что писали болельщики.

«Появление Радукану и Осаки в этом списке абсолютно несправедливое. Мне жаль остальных спортсменок (не только теннисисток), которые провели отличный год и могут лишь мечтать о таких доходах, как у Эммы и Наоми»;

«У Радукану неадекватные спонсорские контракты. В голове не укладывается, что она зарабатывает больше денег, чем гимнастка Симона Байлз или доминирующая теннисистка Арина Соболенко»;

«Доход Радукану просто безумный. Она выиграла хотя бы 16 матчей после победы на US Open – 2021, чтобы оправдать свои миллионы?»;

«Радукану и Осака вообще не играли, но заработали больше Симоны Байлз. Не думаю, что это справедливо»;

«$ 16 млн, не пошевелив и пальцем»;

«Понятно, что теннис — самый высокооплачиваемый вид спорта для женщин. Но это просто безумство: Наоми Осака вообще не выходила на корт и всё равно заработала $ 15 млн».

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С одной стороны, негодование фанатов можно понять. Действительно странно видеть Радукану и Осаку в списке самых высокооплачиваемых (причём обеих в топ-5) за год, когда они ничем не запомнились на корте.

С другой – заработок на спонсорских сделках является неотъемлемой частью современного спорта. Крупные бренды ведь не просто так и не во вред себе щедро награждают Эмму и Наоми за сотрудничество. Стоит сказать, что Радукану и Осака имеют 2,4 и 2,7 млн подписчиков на своих страницах в крупной соцсети. Они являются абсолютными лидерами по этому показателю в WTA-туре. Свёнтек (1,4 млн), Соболенко (1,1 млн), Гауфф (1,6 млн) заметно отстают, не говоря уже о Рыбакиной (466 тыс.), Пегуле (173 тыс.) и множестве других теннисисток.

Арина Соболенко, Ига Свёнтек и другие топ-теннисистки уступают по популярности Эмме Радукану и Наоми Осаке

Арина Соболенко, Ига Свёнтек и другие топ-теннисистки уступают по популярности Эмме Радукану и Наоми Осаке

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Исключением является разве что 286-я ракетка мира, бывшая топ-5 Эжени Бушар (2,4 млн). Канадка сделала себе имя в середине прошлого десятилетия, когда дошла до финала Уимблдона-2014 и в целом выступала на солидном уровне. Милая внешность позволила Эжени набрать солидную аудиторию, которая продолжает следить за ней в течение длительного времени даже после масштабного игрового регресса.

Радукану надолго обеспечила себе популярность и, соответственно, благосклонность спонсоров, выиграв US Open – 2021. Ситуация кардинально не изменится, даже если она вообще ничего не добьётся на корте до конца карьеры. Конечно, победы на корте станут приятным бонусом, позволяющим максимизировать прибыль. Но и без них можно обойтись, так что самый худший расклад для Радукану нельзя назвать однозначно плохим.

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У Осаки в коллекции и вовсе четыре «Шлема». Возможно, будет больше. Если титул Радукану похож на разовую сказку, то возвращение Наоми на доминирующий уровень не является чем-то из области фантастики. Осака давно зарекомендовала себя как одна из самых успешных теннисисток в новейшей истории. Этот статус у неё не отнять, даже если камбэк получится не очень удачным.

Конечно, баснословные заработки Радукану и Осаки вне корта могут уменьшиться, но всё равно будут оставаться на довольно высоком уровне. Просто потому что эти теннисистки пользуются большой популярностью у фанатов. Эмма представляет Великобританию, хотя имеет румынско-китайские корни. У Осаки гаитяно-японское происхождение.

Радукану и Осака являются воплощением мультикультурализма в спорте, что тоже очень важно в современном мире. Можно сколько угодно хейтить их в соцсетях, но от этого ситуация не изменится – спонсоры и дальше будут щедро вознаграждать теннисисток за сотрудничество.

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