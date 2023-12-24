Медведев: встреча с Надалем будет большим испытанием, если нам предстоит личный матч

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, высказался о возвращении в тур после сезона отсутствия 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэля Надаля.

«На самом деле, в матчах с Рафаэлем, возможно, я бы добился меньшего успеха, чем во встречах с Новаком Джоковичем. Но у нас было несколько напряжённых матчей, в которых я чувствовал, что могу победить, но он получал некоторое преимущество.

Для меня будет большим испытанием встреча с Надалем, если нам предстоит личный матч. Сейчас никто не знает, в какой он форме и как справится. Но то, что я видел, показывает, что у него всё хорошо, и это здорово для тенниса», — приводит слова Даниила Медведева издание The National.