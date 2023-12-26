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«Пока, Лондон». Радукану вылетела в Окленд, где впервые выступит после травмы

«Пока, Лондон». Радукану вылетела в Окленд, где впервые выступит после травмы
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Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану в социальных сетях сообщила, что отправилась на первую тренировку.

«Незабываемый момент. Отправилась в мою первую поездку после операции и чувствую себя хорошо! Пока, Лондон», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Напомним, Радукану провела в 2023 году лишь девять матчей. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт.

Ранее стало известно, что Радукану вернётся в тур на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), организаторы которого предоставили ей уайлд-кард. Соревнования пройдут с 1 по 7 января.

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