Чесноков — о словах украинки Цуренко: это провокация и ерунда

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал слова украинской теннисистки Леси Цуренко об отношении к россиянам, которые могут принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

«Эти заявления — самая настоящая провокация и ерунда. Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Я помню, когда тренировал Лену Веснину, посмотрел на тренировку Цуренко, она мне тогда сказала, что пробует новую ракетку, а у неё так здорово всё получалось. После мне объяснили, что она навешала мне лапши на уши и что она постоянно кому-то врёт», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее украинская теннисистка подвергла критике Международный олимпийский комитет за допуск спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде в Париже.