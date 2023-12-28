Каролина Мухова снялась с предстоящего Australian Open

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024 из-за травмы.

«Привет, друзья. Я не очень люблю делиться такими новостями, особенно в начале нового сезона, но, к сожалению, во время подготовки вернулись боли в запястье.

Поэтому я вынуждена отложить начало сезона. Сначала мне нужно полностью вылечить запястье. Это разочаровывает, но я должна сохранять позитивный настрой, чтобы восстановиться и успешно подготовиться к оставшейся части сезона.

Австралия, увидимся в 2025 году», – написала Мухова на своей странице в соцсетях.

Напомним, в 2021 году 27-летняя спортсменка доходила до полуфинала Australian Open, обыграв по ходу турнира первый номер посева австралийку Эшли Барти.