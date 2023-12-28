Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова снялась с предстоящего Australian Open

Каролина Мухова снялась с предстоящего Australian Open
Комментарии

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии – 2024 из-за травмы.

«Привет, друзья. Я не очень люблю делиться такими новостями, особенно в начале нового сезона, но, к сожалению, во время подготовки вернулись боли в запястье.

Поэтому я вынуждена отложить начало сезона. Сначала мне нужно полностью вылечить запястье. Это разочаровывает, но я должна сохранять позитивный настрой, чтобы восстановиться и успешно подготовиться к оставшейся части сезона.

Австралия, увидимся в 2025 году», – написала Мухова на своей странице в соцсетях.

Напомним, в 2021 году 27-летняя спортсменка доходила до полуфинала Australian Open, обыграв по ходу турнира первый номер посева австралийку Эшли Барти.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android