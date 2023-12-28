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Михаил Южный — о самом сложном сопернике: особенно тяжело было играть с Федерером

Михаил Южный — о самом сложном сопернике: особенно тяжело было играть с Федерером
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Бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист, а ныне тренер Михаил Южный назвал Роджера Федерера самым сложным соперником из теннисистов «Большой тройки».

«Рафа и Новак были моложе меня, поэтому поначалу мне было немного легче с ними играть. Первые матчи были очень близкими. Со временем они значительно повысили свой уровень, и играть с ними стало сложнее. Но для меня, да и не только для меня, а для тысяч игроков – особенно тяжело было играть с Роджером. Мы много раз встречались на траве. Честно говоря, из всех 17 матчей, может, всего дважды у меня был шанс победить. Всё просто – у нас был похожий стиль игры, только он всё делал лучше меня: его подача была лучше, мой слайс тоже не работал.

Наверное, только бэкхенд у нас был примерно одинаковый, но у меня ни в каком компоненте не было преимущества. Помните, Гильермо Каньяс обыграл его два раза подряд (в 2007 году на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. – Прим. «Чемпионата»). У Канаса был шанс, потому что у него был неудобный для Роджера стиль игры.

С Рафой и Новаком было легче играть психологически, потому что я побеждал их в прошлом. С Роджером с каждым матчем становилось всё труднее. Я начал больше давить на себя, потому что очень хотел обыграть его — я относился к встречам с ним не как к обычному матчу, и эти эмоции снижали мои шансы на победу. А он просто не хотел проигрывать парню, которого он обыгрывал уже много раз», – приводит слова Южного Tennis Majors.

Напомним, Южный провёл против Федерера 17 матчей, но не смог одержать ни одной победы.

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