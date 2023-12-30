Потапова будет защищать титул в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова выступит на турнире в Линце в следующем году, сообщает официальная страница соревнований в соцсети X (бывший Twitter). Сейчас 22-летняя спортсменка занимает 27-е место в рейтинге WTA. Турнир в Линце пройдёт с 28 января по 4 февраля 2024 года, он состоится уже в 33-й раз.

«Анастасия стала любимицей фанатов в Верхней Австрии благодаря своему боевому духу, общительному и весёлому характеру!» — говорится в сообщении организаторов.

В феврале этого года Потапова выиграла Linz Open, переиграв в финале Петру Мартич из Хорватии (6:3, 6:1). Это была её вторая победа в WTA-туре. В апреле 2022 года россиянка выигрывала турнир в Стамбуле, где победила в финале соотечественницу Веронику Кудерметову (6:3, 6:1).