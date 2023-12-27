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Как теннисисты готовятся к новому сезону-2024: Джокович, Кудерметова, Осака, Касаткина, Потапова, Шевченко, Бадоса

Касаткина ест оливье, Джокович играет с детьми. Как теннисисты готовятся к сезону-2024?
Арина Полуянова
Как теннисисты готовятся к новому сезону-2024
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Многие уже прилетели в Австралию. Первые турниры начнутся в конце этой недели.

Теннисистам некогда отдыхать – они вовсю готовятся к новому сезону. Для кого-то он начнётся уже на этой неделе, а кто-то стартанёт в 2024 году. Ясно одно: игроки ATP и WTA близятся к финальной стадии подготовки к соревнованиям и делятся этим в своих социальных сетях.

Вероника Кудерметова

19-я ракетка мира Вероника Кудерметова уже находится в Австралии. Вместе с супругом и тренерами россиянка готовится к австралийской серии. Первым турниром для Вероники могут стать соревнования серии WTA-500 в Брисбене. Именно там сейчас находится теннисистка.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

Анастасия Потапова и Александр Шевченко

Новобрачные уже прилетели в Брисбен, где в это воскресенье стартует не только женский турнир, но и мужской. Анастасия и Александр поделились несколькими кадрами из Австралии в социальных сетях. На Зелёный континент молодая семья Шевченко прилетела с мамой теннисистки Юлией.

Анастасия Потапова, мама Юлия, Александр Шевченко

Анастасия Потапова, мама Юлия, Александр Шевченко

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Дарья Касаткина

Предсезонную подготовку в этом году Дарья Касаткина провела в Италии. В подкасте «Что там в туре?» россиянка объяснила такой выбор локации для тренировок.

«Почему в этом году предсезонка прошла в Риме? Потому что мой тренер итальянец, мы немножко комбинируем места, где тренируемся. В этот раз выбор пал на Рим. Что представляет из себя предсезонка? Ну, тренировки и происходят. Межсезонье представляет из себя отдых и тренировочный блок. У девочек с этим получше, у пацанов вообще беда. У нас получше ситуация, в середине ноября максимум заканчиваем. В этом году у меня были две недели отдыха и пять с половиной недель предсезонки. На что-то, кроме тренировок, времени особо не хватает. Да и сил тоже.

Это такой период, когда я могу побыть на одном месте, осесть. Мне нравится предсезонка, это время, потому что можно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть на полтора месяца. Успела ли отдохнуть или ещё хочется? Конечно, ещё хочется. Я не Андрей Рублёв, все мы не он. Кажется, что эти две недели ты набираешься сил, а потом через две недели предсезонки кажется, что тебе ещё надо», – рассказала Дарья.

Накануне Рождества 18-я ракетка мира опубликовала традиционно русское праздничное фото в новогоднем свитере и с тарелкой оливье в руках. Так Дарья проводит свой выходной.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Из личного архива Дарьи Касаткиной

Новак Джокович, Ига Свёнтек, Хуберт Хуркач

Серб провёл результативную предсезонку в Дубае. Там он регулярно делал кардиотренировки, работал над техникой и тренировался с детьми. Новак, например, попрактиковался с 13-летним россиянином Тимуром Гордеевым.

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Впереди у Джоковича – United Cup. Он пройдёт в Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. Вместе с Хамадом Меджедовичем, Ольгой Данилович и Деяной Раданович Новак поборется за выход в плей-офф. В группу E к сербам в этом году попали команды Чехии и Китая.

Всего в United Cup в этом году примут участие 18 сборных. Многие игроки находятся в Австралии. Поляки Хуберт Хуркач и Ига Свёнтек, например, уже практикуются на австралийских кортах.

Паула Бадоса

Испанская теннисистка готовится к возвращению на корт спустя почти полгода после досрочного завершения сезона-2023 из-за травмы спины. На прошлой неделе Паула приняла участие в Мировой теннисной лиге, где сыграла несколько парных матчей в составе команды «Кайтс».

После выставочного турнира в Абу-Даби Бадоса поделилась ожиданиями от скорого возвращения на турниры.

«Это были тяжёлые месяцы, но после многих проблем я наконец вернулась на корт, я здорова, хорошо себя чувствую и с нетерпением жду новый сезон. Я набираю форму. Сейчас готова на 80%, но это огромный прогресс по сравнению с тем, что было месяц назад, когда я даже не могла выйти на корт. Да, я выпала из топ-50, но не могла контролировать эту ситуацию из-за травмы. Мои цели на новый сезон – оставаться здоровой, это самое важное, и, конечно, вернуться в число лучших», — приводит слова Бадосы Gulf News.

Паула Бадоса

Паула Бадоса

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Наоми Осака

Возвращение японки на корт – одно из самых ожидаемых на старте сезона-2024. Наоми не выступала весь прошлый год, так как в июле родила дочь Шай.

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