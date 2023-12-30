Алина Корнеева рассказала о самой большой победе и обидном поражении в минувшем сезоне

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева рассказала о важных событиях минувшего сезона.

«Если смотреть по победам, то, конечно, это Australian Open – это было очень радостно. Проигрыши были все обидные, после каждого я расстраивалась. Например, поражение Петре Марчинко в сентябре на W60 в Португалии, когда у меня были сетболы, когда я вела в счёте. Наверное, это было самое обидное. Но самое главное, что год закончился хорошо, с хорошими результатами. Много качественных матчей, турниров, много нового и интересного я вынесла из этого года», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, что в финале юниорского Australian Open в 2023 году теннисистка обыграла Мирру Андрееву и с первой попытки завоевала титул.

Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можно прочитать 30 декабря, в 14:00.