«Хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем». 16-летняя Корнеева врывается во взрослый тур

Россиянка закончила предсезонку в Академии Надаля. Как ей там понравилось и где будет играть в ближайшее время?

Юная российская теннисистка Алина Корнеева достигла в 2023 году невероятных успехов. Давно такого не было в нашем теннисе! 16-летняя спортсменка выиграла два юниорских «Шлема» — на Australian Open и «Ролан Гаррос», стала победительницей чемпионата ITF по своему возрасту и завершила сезон в ранге первой ракетки мира среди юниорок. Но настала пора прощаться с юниорским теннисом и переходить во взрослый тур. Накануне старта нового сезона при содействии бренда одежды Madaia россиянка дала эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказала о предсезонке в Академии Надаля, ближайших турнирах в Австралии, первом взрослом путешествии, дистанционной учёбе и простых человеческих мечтах.

Нужно дня два-три, чтобы отойти от проигрыша

— Алина, вы провели насыщенный и удачный сезон. Расскажите о самой большой радости и самом большом разочаровании этого года?

— Если смотреть по победам, то, конечно, это Australian Open – это было очень радостно. Проигрыши были все обидные, после каждого я расстраивалась. Например, поражение Петре Марчинко в сентябре на W60 в Португалии, когда у меня были сетболы, когда я вела в счёте. Наверное, это было самое обидное. Но самое главное, что год закончился хорошо, с хорошими результатами. Много качественных матчей, турниров, много нового и интересного я вынесла из этого года.

— Как вы проживаете поражения?

— Как и любому спортсмену, поражения даются мне тяжело – мне нужно дня два-три, чтобы отойти от проигрыша и проанализировать его. Хорошо, что не цепляюсь надолго за проигранные матчи и спустя три дня начинаю думать о следующем турнире. Думаю о тренировках, о том, что нужно улучшать и исправлять.

— Что вы делаете в эти три дня?

— Иногда плачу – не ото всех поражений, но в большинстве случаев поплакать хочется. Я не из тех людей, кто любит общаться после проигрыша, поэтому в эти дни я максимально замыкаюсь, ни с кем не разговариваю. В тишине, в наушниках, смотрю фильмы или сериалы, много сплю.

Алина Корнеева со старшим братом Артёмом — волейболистом клуба «Академия-Казань» Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

— С вами ездит мама. Она вас как-то поддерживает или с ней тоже не хочется в этот момент общаться?

— С мамой я всегда общаюсь, мама мне нужна, и без неё мне сложно. После поражений я не разговариваю, но слушать люблю. Сейчас я поеду в Австралию впервые без мамы. Надеюсь, всё пройдёт нормально. С мамой намного лучше (улыбается), мама – это всегда поддержка. Да, в какой-то момент она может и поругать, но в нужный – поддержит.

— Волнительно ехать без неё?

— Волнительно, но я еду с тренером Юлией Михайловной Бекещенко. Я знаю её уже 10 лет – она мне как вторая мама, поэтому, надеюсь, всё хорошо пройдёт.

Алина Корнеева Фото: Из личного архива Алины Корнеевой

Наращивание мышечной массы и развитие силы

— Недавно в интервью вы говорили, что вам тяжело тренироваться в Академии Надаля и что вы пока не готовы к такому шагу. И вот вы снова побывали в академии Надаля. Что сейчас изменилось? И как на этот раз вы переживали отъезд?

— В прошлый раз мне нужно было здесь учиться в школе – по возрасту это обязательное требование. Сейчас мне уже 16, и под это правило я не попадаю, поэтому мне легче. А так я не могу сказать, что что-то поменялось, просто здесь хорошие условия для тренировок. Всё в одном месте, мне нравится, как здесь проходит ОФП, работа на корте, восстановление. Мне также сложно, что я нахожусь вне дома, потому что я привыкла тренироваться в Москве, со своими тренерами. Но, я понимаю, что это период, который надо пройти. И я не говорю о переезде – пока я здесь только тренируюсь.

— На что в академии обращают больше всего внимания и какие отличия от тренировок в Москве?

— Во-первых, мне нравится, что в игровом плане здесь мне ничего не меняют. Видение игры и те аспекты, которые необходимо улучшать, полностью совпадают с мнением тренерского штаба в Москве. В плане ОФП изменения есть. В Москве я много бегаю, а здесь мне обозначили необходимость наращивания мышечной массы и развития силы. Так как я уже начинаю играть со взрослыми женщинами, а они все достаточно мощные, поэтому и мне нужно быть готовой к этой скорости и силе удара. Поэтому основной акцент в занятиях ОФП именно на этом. Объём тренировочной нагрузки здесь выше, чем в Москве. Я стараюсь регулировать это по своему самочувствию и иногда, если понимаю, что тяжело, прошу снизить нагрузку.

Алина Корнеева Фото: Getty Images

— Как проходит сейчас ваш день в академии?

— Из особенностей – здесь ранний подъём, тренировки начинаются в 8:00, и для меня это непривычно. В Москве самая ранняя тренировка в 10:00 утра. Здесь в 8:00 теннис, 2-2,5 часа, затем ОФП. Потом обед и сон. Далее в зависимости от самочувствия и готовности, либо снова теннис или ОФП, либо без тренировки.

— Как вы проводите свободное время?

— Я не из тех, кто за «активный отдых». Люблю просто полежать, поспать, посмотреть сериалы, вкусно поесть, с родителями время провести. Опять же, здесь хорошее восстановление, и если в субботу вечером нет тренировки, а в воскресенье выходной, то я иду в спа, он здесь очень большой, и отрываюсь по полной.

Хуже ветра ничего нельзя придумать

— Вы говорили, что любимое покрытие — хард. А какое нелюбимое?

— Да, комфортнее всего я чувствую себя на харде. Хотя если смотреть по сезону, то я выигрывала турниры и на грунте. Поэтому жаловаться на это покрытие нелогично (смеётся). Но если бы был выбор, на чём играть постоянно, я бы выбрала хард. Но нужно подстраиваться играть на всех покрытиях.

— Как вы готовитесь к матчам? Есть ли у вас особые ритуалы?

— Прям ритуала какого-то нет, но я люблю, чтобы к матчу всё было готово с вечера. И перед матчем важно поговорить с мамой, услышать её слова, которые она мне постоянно говорит. Обняться с ней. Иногда, например, на «Ролан Гаррос» я ходила в один и тот же душ, но не могу сказать, что если бы я пошла в другой, то что-то бы случилось.

— Расскажете, какие слова говорит мама, или это секрет?

— Это секрет. (Смеётся)

— Какое ваше главное преимущество как спортсмена?

— Самой сложно оценить себя. Многие говорят о моём характере, что я борюсь до конца. Но я не хочу об этом много говорить, чтобы не сглазить. Пусть всегда остаётся так. А вообще, как по мне, надо всё улучшать.

— Худшие условия, при которых вам приходилось играть?

— Хуже ветра ничего нельзя придумать. А если серьёзно, надо уметь подстраиваться под любые условия.

— Назовите худший матч, который вам запомнился?

— На Уимблдоне, я проиграла [в полуфинале чешке Николе Бартунковой]. В тот день дул очень сильный ветер. Но, опять же, это не оправдание. Моя соперница смогла абстрагироваться от всего и перестроиться, а я повела себя как ребёнок. Вот этот матч, пожалуй, мне запомнился.

Мне впервые в руки дадут банковскую карту

— Ваш папа — бронзовый призёр Олимпиады в Пекине-2008 в составе сборной России по волейболу. Хотелось бы вам самой выиграть Олимпиаду?

— Мне кажется, в теннисе это не так важно, например, по сравнению с «Большим шлемом». В моих целях никогда не стояло выиграть Олимпиаду. Но если смотреть на это как на возможность сыграть за свою страну, хоть и без национального флага и гимна, то это классно. Испытать это чувство гордости. Ты играешь с командой другой страны, а в России тебя все поддерживают. Вот эту атмосферу я бы хотела прочувствовать.

— В одном из интервью вы говорили, что бюджетом занимаются родители. Возникают ли споры на этот счёт? Может быть, вы хотели купить что-то, что пока родители не разрешают?

— Я ещё не на том уровне бюджета. Надо забраться повыше. Расходы на поездки и подготовку большие. Мне 16 лет, и я максимально не разбираюсь в этом (смеётся). Сейчас в поездку в Австралию мне впервые в руки дадут банковскую карту – я этого даже немного боюсь. До этого у меня была карта, привязанная к маминому счёту. Конечно, если мне что-то нужно – а обычно это что-то для тенниса – мы всё обговариваем. Нет такого, что мне что-то запрещают, но и нет такого, что мне сейчас что-то сильно нужно.

— В общем, у вас намечается самая взрослая поездка в карьере во всех смыслах?

— Да (смеётся).

— Какие города за всю карьеру оставили самые приятные и неприятные воспоминания?

— Самые приятные – Мельбурн, Австралия. Мне понравилось, что современная архитектура соседствует с природой. Много зелени, всё это выглядит гармонично. Очень спортивная нация, выходя утром, видишь, что кто-то бегает, кто-то на велосипеде едет. Атмосфера активного образа жизни. Гонконг понравился. Это была моя первая поездка в Азию. Красивый город. Но, допустим, в Гонконге я бы не смогла жить. Плотная застройка, много людей, везде магазины, ощущение, что ты постоянно в толпе. А в Австралии, наверное, смогла бы.

Не понравилось в Китае, в городе Чэнду. Мне не понравился город, и я не понимаю, что они едят, но зато это хорошие люди, которые тебе всегда готовы прийти на помощь. В Майами не понравилось – ощущение постоянной тусовки, не люблю такое. Париж не понравился, грязно. И Рим тоже, возможно, потому что туристов много. И дорого к тому же. Но небольшие города Италии нам с мамой нравятся. Уютные, тихие.

Алина Корнеева Фото: Madaia

Спасибо, что я не сдавала ОГЭ

— Спорт занимает бо́льшую часть жизни. Хватает ли времени, чтобы побыть просто подростком?

— Мне очень нравится моя жизнь, и подростки, которые просто ходят в школу, пусть они завидуют (смеётся). Нет такой потребности постоянного общения со сверстниками.

— Сложно учиться дистанционно, лояльны ли к вам преподаватели?

— Я сейчас нахожусь на домашнем обучении, относятся так же, как и к остальным. Хотя, если они увидят это интервью, спасибо им огромное за то, что я не сдавала ОГЭ (основной государственный экзамен). Меня не было в Москве на тот момент. Иногда учителя идут мне навстречу. Но нет такого, что все постоянно делают какую-то работу, а я – нет. У меня есть сроки, в которые я должна сделать и сдать всю предусмотренную программу. У меня есть, конечно, друзья и знакомые, которые мне помогают. Им тоже огромное спасибо.

— Когда приезжаете в Москву, что делаете в первую очередь?

— Первым делом еду домой, потом на дачу к бабушке с дедушкой. Потом на «Спартак», к тренерам, чтобы всех увидеть, со всеми поболтать. И потом уже встречи с друзьями.

— По бабушке с дедушкой скучаете?

— Конечно! Но мы постоянно общаемся по видеосвязи.

— Есть у вас мечта, не связанная с теннисом?

— Пока, наверное, все мечты только о теннисе. В будущем, как и все, хочу завести семью, но мне только 16 – ещё рано об этом думать. После завершения карьеры очень хотела бы путешествовать, посетить все страны.

Алина Корнеева Фото: Getty Images

Австралия — не худшее место для встречи Нового года

— Есть информация, что скоро вы завершите сотрудничество со своим российским экипировочным брендом и подпишете очень большой и важный контракт. Это так?

— Да, я завершаю работу с Madaia, я больше не буду выходить на корт в их изделиях. Но наше сотрудничество продолжится вне корта. Madaia будут создавать мне образы для повседневной жизни. А я подпишу новый, большой контракт, очень важный. Но пока не могу об этом рассказывать. Надеюсь, скоро вы сами всё узнаете.

— Что для вас это значит? Волнительно?

— Да, волнуюсь, чтобы «голову не вскружило». Переживаю, чтобы мысли не пошли в другую сторону. Пока таких моментов не было, и я точно знаю, что, если что, меня остановят мама с папой и тренеры в Москве. Всё произойдёт очень быстро (смеётся), за секунду меня вернут на землю.

Алина Корнеева Фото: Madaia

— На вас направлено сейчас очень много внимания. Надеемся, что интерес дальше будет только расти. Теннисисты участвуют в различных съёмках, посещают мероприятия. Как вы относитесь к этому? Нравится быть в центре внимания, быть в кадре, вести активную социальную жизнь или это не ваше?

— Я не очень хочу быть медийной, но как спортсмен я понимаю, что должна буду этим заниматься. К этому можно привыкнуть. А так я стараюсь, чтобы мысли тоже не улетели в этом направлении, в соцсети, фотосессии, встречи и т.д. Фотосессии я очень люблю и всегда любила. Но в меру, не каждый день.

— С кем из российских теннисистов вы знакомы?

— Знакома с Андреем Рублёвым. Очень стеснительный молодой человек, как мне показалось. Когда мы познакомились, я не заметила разницы в возрасте, потому что он стеснительный и простой в общении, хотя находится в топ-5. В общем, в жизни совсем не такой, как на корте.

— С кем из теннисистов хотелось бы сыграть?

— В миксте хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем. Мне кажется, это мечта каждого теннисиста.

— Где и как будете отмечать Новый год?

— Для меня это больная тема. Каждый предыдущий Новый год мы отмечали с семьёй на даче. Это как ритуал. А в этом году я улетаю в Австралию. Я расстраиваюсь, что не буду дома, но в то же время я прекрасно понимаю, что Австралия — не худшее место для встречи этого праздника.

Алина Корнеева Фото: Madaia

Блиц

— Давайте проведём небольшой блиц-опрос! Дом — это?

— Когда очень-очень плохо и нигде больше не можешь находиться. Это безопасность, уют.

— Не представляю своей жизни без?

— Родителей, семьи.

— Мой девиз по жизни?

— Нет ничего важнее семьи и здоровья.

— Кошки или собаки?

— Наверное, собаки, но я не особый любитель животных.

— Бесит, когда…

— …люди тормозят и всё делают медленно.