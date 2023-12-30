«На «Ролан Гаррос» я ходила в один и тот же душ». Корнеева — о ритуалах и любимом покрытии

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева рассказала, где и как ей комфортнее выступать.

«Комфортнее всего я себя чувствую себя на харде. Хотя если смотреть по сезону, то я выигрывала турниры и на грунте. Поэтому жаловаться на это покрытие нелогично (смеётся). Но если бы был выбор, на чём играть постоянно, я бы выбрала хард. Но нужно подстраиваться играть на всех покрытиях.

Ритулы перед матчами? Прям ритуала какого-то нет, но я люблю, чтобы к матчу всё было готово с вечера. И перед матчем важно поговорить с мамой, услышать её слова, которые она мне постоянно говорит. Обняться с ней. Иногда, например, на «Ролан Гаррос» я ходила в один и тот же душ, но не могу сказать, что если бы я пошла в другой, то что-то бы случилось.

Что говорит мама — это секрет (смеётся)», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату».