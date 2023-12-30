«В Риме много туристов, но небольшие города Италии нравятся». Корнеева — о путешествиях

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева поделилась впечатлениями о поездках в разные города мира во время теннисных турниров.

«Самые приятные – Мельбурн, Австралия. Мне понравилось, что современная архитектура соседствует с природой. Много зелени, всё это выглядит гармонично. Очень спортивная нация, выходя утром, видишь, что кто-то бегает, кто-то на велосипеде едет. Атмосфера активного образа жизни. Гонконг понравился. Это была моя первая поездка в Азию. Красивый город. Но, допустим, в Гонконге я бы не смогла жить. Плотная застройка, много людей, везде магазины, ощущение, что ты постоянно в толпе. А в Австралии, наверное, смогла бы.

Не понравилось в Китае, в городе Чэнду. Мне не понравился город, и я не понимаю, что они едят, но зато это хорошие люди, которые тебе всегда готовы прийти на помощь. В Майами не понравилось – ощущение постоянной тусовки, не люблю такое. Париж не понравился, грязно. И Рим тоже, возможно, потому что туристов много. И дорого к тому же. Но небольшие города Италии нам с мамой нравятся. Уютные, тихие», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».