Сборная Германии обыграла команду Италии в матче группового этапа United Cup

Сборная Германии одержала победу в своём первом матче на United Cup. Сегодня, 30 декабря, немцы победили команду Италии, выиграв две из трёх встреч на групповом этапе турнира. Сборные играют в группе D.

Единственным матчем, где немецкие спортсмены не одержали победу, стала встреча женского парного разряда между представительницей Германии Анжеликой Кербер, проводившей свой первый матч после возвращения после рождения ребёнка, и итальянкой Ясмине Паолини. Матч завершился со счётом 4:6, 5:7.

Затем победу в матче мужского одиночного разряда для Германии добыл Александр Зверев, который обыграл итальянца Лоренцо Сонего в трёх сетах: 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Также немецкие теннисисты были сильнее соперников в миксте: Анжелика Кербер и Александр Зверев в дуэте обыграли представляющих Италию Анджелику Морателли и Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0.