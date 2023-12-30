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Прогнозы на 2024 год, теннис: Даниил Медведев возьмёт второй ТБШ, Шарапова вернётся, Мирра Андреева выиграет турнир WTA

Что случится в теннисе в 2024 году: Медведев выиграет второй «Шлем», Шарапова вернётся
Александр Насонов
Теннисные прогнозы на 2024-й
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Также предрекаем выход на новый уровень Андрею Рублёву и Мирре Андреевой.

До Нового года остаются считаные часы. Топовые игроки уже вовсю готовятся к новому сезону, и самое время прикинуть, какие события, на наш взгляд, с высокой долей вероятности могут произойти в мире тенниса в 2024 году.

Пишите в комментариях, чего вы ждёте в теннисе в 2024 году!

Теннис, ATP

Рафаэль Надаль больше не выиграет ТБШ и закончит карьеру

Легендарный испанец из-за травмы бедра пропустил почти весь сезон-2023. Очевидно, его карьера близится к завершению. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сделает всё возможное, чтобы как можно лучше выступить на главных для себя турнирах, которыми для него в 2024-м будут Australian Open, «Ролан Гаррос» и Олимпийские игры.

Но в 37-38 лет Надаль уже не может бегать по корту так, как 10 лет назад. И не в состоянии сражаться с молодыми звёздами, которые, в свою очередь, сами пока ничего не могут противопоставить — за редкими исключениями — вечно молодому Новаку Джоковичу. После выступления на Олимпиаде в Париже Рафаэль, для которого это будет словно второй «Ролан Гаррос», уйдёт из спорта.

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Андрей Рублёв наконец-то выйдет в полуфинал «Шлема»

26-летний российский теннисист за карьеру девять раз играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». И потерпел в них девять поражений. Непорядок. Причём в последние годы Рублёв идёт по нарастающей: в 2021 году на его счету был всего один выход в 1/4 финала мэйджора, в 2022-м — уже два, в 2023-м — целых три. Логично предположить, что в новом сезоне Андрей наконец-то сделает новый шаг и… нет, не проиграет все четыре четвертьфинала, а хотя бы раз войдёт в топ-4 на ТБШ.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Getty Images

Ситуация, правда, осложняется тем, что Рублёв — пятая ракетка мира, а не, допустим, четвёртая. Это означает, что уже в четвертьфинале мэйджора он может нарваться на условного Джоковича. Собственно, в 2023 году всё так и происходило. Дважды в четвертьфиналах Андрея останавливал Новак, один раз — Даниил Медведев. То есть теннисисты, стоящие выше него в рейтинге. Но Рублёв уже обыгрывал и Джоковича, и Медведева. Осталось сделать это на турнире «Большого шлема».

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Россию частично допустят на Олимпиаду, сыграет только Медведев

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены будут допущены до Олимпиады-2024 в Париже, но только в нейтральном статусе и при соблюдении жёстких критериев. ATP и WTA проявили себя как достаточно мягкие организации в разрезе антироссийских санкций, разрешая россиянам и белорусам выступать под нейтральным флагом. И даже пошли на принцип, лишив Уимблдон рейтинговых очков в 2022 году, когда британцы вдруг заупрямились и отказались пускать наших на турнир.

Но Олимпиада — это совершенно другая история. Россия как страна к Играм не допущена. Это означает, что про парные разряды и про микст сразу же можно забыть. В одиночных же разрядах, чтобы иметь шансы попасть на олимпийский турнир, необходимо выступать за сборную своей страны в Кубке Дэвиса/Кубке Билли Джин Кинг. А этой возможности россияне опять-таки лишены ввиду отстранения от всех командных турниров. В то же время просматривается половинчатое решение, при котором Международная федерация тенниса (ITF) один из уайлд-кард выдаст России. А уж в этом случае очевидно, что его получит Даниил Медведев, победитель Открытого чемпионата США 2021 года.

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Даниил Медведев выиграет второй «Шлем» в карьере

За плечами у первой ракетки России уже пять финалов на турнирах «Большого шлема». Победа, правда, пока всего одна. В этих решающих матчах Медведев играл либо с Рафаэлем Надалем, либо с Новаком Джоковичем. Начиная с сезона-2021 Даниил неизменно выходит как минимум в один финал ТБШ. Нет никаких оснований полагать, что прервётся серия Медведева, пребывающего в идеальном с точки зрения спортивных достижений возрасте. Надаль в финале ему вряд ли попадётся: травмы, возраст… Ну а как обыгрывать Джоковича, Даниил уже знает. Тем более что Новак с того US Open — 2021 не стал моложе.

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Новак Джокович снова не выиграет золото на Олимпиаде

Джокович за свою карьеру выиграл всё. Всё, кроме золота Олимпийских игр. Несмотря на то что серб в свои 36 (а во время проведения Олимпиады ему будет уже 37), кажется, и не думает сдавать, поверить в то, что он станет лучшим в Париже, всё же трудно.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Getty Images

Во-первых, турнир пройдёт на грунте, а Новак на ОИ не побеждал даже тогда, когда Игры проводили на его любимом харде. Во-вторых, сроки проведения Олимпиады — конец июля — начало августа. В это время Джокович привык готовиться к североамериканским «Мастерсам», так что организм может взбунтоваться, когда ему вдруг подсунут грунт. Да и вообще Олимпиада — настолько редкий и особый турнир, что тут привычные фавориты могут отойти на второй план, а выстрелят другие персонажи.

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Кубок Дэвиса объявит о возвращении к старому формату с домашними и гостевыми матчами

В последние годы финальная часть Кубка Дэвиса превратилась в нечто невразумительное. Формат с проведением плей-офф, начиная с 1/4 финала, в одном городе мало кому нравится. Некоторые матчевые встречи почти полностью игнорируют болельщики. Высмеивают ситуацию и игроки.

То ли дело раньше, когда каждая матчевая встреча Кубка Дэвиса превращалась в отдельный праздник! Такую историю гораздо легче продать рекламодателям и спонсорам, от которых не в последнюю очередь зависит формат турнира (вообще любого турнира, не только конкретно этого). Поэтому в истории с Кубком Дэвиса будет сделан шаг назад, который по зрелом размышлении окажется двумя шагами вперёд.

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Теннис, WTA

Мирра Андреева выиграет турнир WTA

16-летняя россиянка прогрессирует семимильными шагами. Ещё год назад об Андреевой-младшей что-то слышали лишь наиболее преданные любители тенниса, а теперь о ней говорит весь мир. Мирра уже настолько популярна, что её уже и на выставочные турниры приглашают.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Getty Images

И популярность эта возникла не на пустом месте. Андреева, успевшая побывать и в топ-50 мирового рейтинга, уже демонстрирует уровень, достаточный для победы на одном из турниров WTA — пусть даже для начала WTA-250. Мирре не всегда хватает стабильности, а сражаться на равных с топами — Ариной Соболенко, Кори Гауфф — она пока не в силах. Но в её карьере уже есть победы над такими сильными теннисистками, как Барбора Крейчикова, Беатрис Хаддад-Майя. Для победы на «250-нике» этого вполне может оказаться достаточно.

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Кори Гауфф станет первой ракеткой мира

Каждый следующий сезон Гауфф, которой в марте будущего года исполнится 20 лет, проводит лучше предыдущего. В 2021 году она впервые вышла в четвертьфинал «Шлема», в 2022-м — в финал, а в 2023-м выиграла ТБШ. Как следствие, Кори неуклонно поднимается в рейтинге. Сейчас выше неё только Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Наивысшие шансы на то, чтобы стать первой ракеткой мира, у Гауфф будут сразу после Уимблдона, пока не сгорят очки за титул на US Open. Тем более что в 2023-м она проиграла в первом круге лондонского мэйджора, так что защищать особо ничего не придётся.

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Мария Шарапова возобновит карьеру, как и Возняцки

Заразителен бывает не только дурной пример, но и хороший. Ну вот кто мог подумать, что в теннис вернётся Каролина Возняцки, которая в 2020 году, намучившись со здоровьем, объявила об уходе из спорта? Но это случилось. И предположение о том, что Шарапова также объявит о возвращении, основано не на пустом месте.

Мария ещё в сентябре выложила видео с силовой тренировки, объявив при этом, что возвращается к регулярной программе. Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова), комментируя этот факт, написала в соцсетях: «Я чую очередное возвращение. Никто не делает такой набор упражнений для того, чтобы просто «хорошо» себя чувствовать». И впрямь, зачем ещё спортсменке, добившейся всего, просто так себя истязать?

Симона Халеп закончит карьеру из-за допинга

В октябре 2022 года громыхнула новость о том, что допинг-тест румынской теннисистки дал положительный результат на роксадустат. Полгода спустя выяснилось, что в показателях её биологического паспорта обнаружены подозрительные отклонения. Как итог, в сентябре 2023 года Халеп дисквалифицировали на четыре года, то есть она сможет вернуться в спорт не раньше октября 2026-го.

Шансы на успех апелляции малы. Если так, то какой смысл обманывать саму себя? К моменту окончания дисквалификации Симоне будет уже 35. Она дважды выигрывала турниры «Большого шлема», побывала первой ракеткой мира. По сути, карьера и так уже закончена; осталось лишь объявить об этом официально.

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Наоми Осака после возвращения в тур выиграет ТБШ

То, что Осака после рождения ребёнка возвращается в тур вовсе не для галочки, в принципе, и так понятно. Ей всего 26, и бо́льшая часть карьеры по-прежнему впереди. В первой её фазе японская теннисистка выиграла четыре турнира «Большого шлема» и побывала на первой строчке рейтинга WTA.

Наоми Осака

Наоми Осака

Фото: Getty Images

Конечно, какое-то время ей понадобится, чтобы войти в соревновательный ритм. Но найдёт она его довольно быстро. Да, Серена Уильямс так и не смогла завоевать ТБШ после того, как стала мамой. Но ведь великая американка была на 10 лет старше!

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Циципас сделает предложение Бадосе на «Ролан Гаррос»

Красивые истории и заканчиваться должны красиво. Хотя стоп, почему заканчиваться? Переходить на новый этап! О том, что Стефанос Циципас и Паула Бадоса начали встречаться, стало известно во время «Ролан Гаррос» — 2023. Эффектный грек и знойная испанка взбудоражили общественность своим романом. Поначалу всё шло гладко — даже слишком уж гладко. И многие стали подозревать, что на самом деле Стефанос и Паула не питают друг к другу никаких особых чувств — такой вот пиар-ход ради раскрутки в медиа. Но, согласитесь, сложно предположить, что Бадоса бросила своего предыдущего возлюбленного ради популярности. В конце концов, 25-летний мужчина и 26-летняя женщина просто нравятся друг другу — что в этом необычного?

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Рыбакина и Соболенко встретятся в финале ТБШ, и уроженка Москвы возьмёт реванш

Почти год назад Елена и Арина подарили потрясающий финал Australian Open, в котором представительница Беларуси одержала волевую победу: 4:6, 6:3, 6:4. Весьма вероятно, что уже на AO-2024 состоится их новая встреча. Обе спортсменки прекрасно выступают на харде. Соболенко к тому же предстоит защита титула, ну а Рыбакина будет нацелена на реванш.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина

Арина Соболенко и Елена Рыбакина

Фото: Getty Images

До 2023 года уроженка Москвы ни разу не могла обыграть соперницу, потерпев три поражения в трёх матчах. Но в уходящем году наконец подобрала ключи к её игре, одержав две победы и столько же раз проиграв. Новое знание поможет ей и на Australian Open. Единственное необходимое условие состоит в том, чтобы Елена и Арина попали в разные половины сетки. Но тут уж как повезёт с жеребьёвкой.

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