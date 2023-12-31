Ксения Ефремова выиграла турнир ITF W15

В финале турнира в Монастире (Тунис)14-летняя теннисистка Ксения Ефремова обыграла немку Селину Даль 7:6 (7:5), 6:0 и завоевала титул ITF W15.

Напомним, в карьере юной Ефремовой это второй взрослый турнир. В первом она дошла до четвертьфинала, но уступила Маре Гае из Румынии (1259-е место в рейтинге WTA).

В сентябре Ефремова получила гражданство Франции и теперь выступает под флагом этой страны. С девяти лет она тренируется в академии Патрика Муратоглу и делает успехи в теннисе, несмотря на юный возраст. Сам Муратоглу часто высказывается о результатах Ефремовой в социальных сетях. За год с 370-го места в мировом юниорском рейтинге ITF она поднялась на 154-ю строчку. В российском рейтинге до 15 лет Ефремова лидирует.