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Подробности перехода экс-россиянки и теннисистки Ксении Ефремовой под французский флаг

«Почти новая карьера». Экс-россиянка поделилась подробностями перехода под флаг Франции
София Колодкина
Ксения Ефремова будет представлять Францию
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14-летняя Ксения Ефремова рассказала, когда готова выступить за новую страну.

Ефремовой было девять, когда она c мамой Юлией приехала в Монте-Карло из Москвы. Там как раз в Академии Патрика Муратоглу проводили отборочные: талантливые ребята стекались с разных уголков мира и демонстрировали скиллы. Они проходят тестирование, а тренерский штаб наблюдает и принимает решение: хотят они помочь таланту или нет. Их роль — увидеть и раскрыть потенциал игрока. В юной москвичке его разглядели.

Ксения Ефремова и Патрик Муратоглу

Ксения Ефремова и Патрик Муратоглу

Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

И попросили остаться. Там Ксюша получила специальную финансовую поддержку по программе ChampSeed. В такой системе росли Стефанос Циципас, Коко Гауфф, Алексей Попырин, Лоренцо Музетти. Это возможность работать с тренерами, физио и медицинским персоналом за счёт инвестиций.

Когда-то такой же мечтой горела сама Юлия Ефремова – мама Ксении: она была №285 WTA в одиночном разряде и №193 – в паре, но в 20 лет оставила карьеру ради семьи. И начала заниматься теннисным образованием детей. Дочь стала её жизненным проектом. В настоящее время она занимает второе место в категории до 14 лет в рейтинге Tennis Europe, первое — в RTT, 154-е — в юниорском ITF. А в ближайшее время будет играть за Францию. Вся семья тоже натурализованная – живут недалеко от академии Муратоглу, расположенной между Ниццей и Каннами, где теннисистка тренируется ежедневно с конца 2019 года.

Ксения Ефремова

Ксения Ефремова

Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

«Это отличная новость для Ксении, её семьи и команды, — подтвердил Tennis Majors её агент Лоик Мартин переход девочки под флаг Франции. – Это кульминация карьерного и жизненного проекта, который предельно понятен для Ксении и Юлии. Они чувствуют себя здесь как дома и полны решимости нести знамя Франции на протяжении всей карьеры Ксении. Это источник огромной гордости и огромной радости для всей семьи».

История талантливой Ксюши
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Как стало известно Tennis Major, Ефремова будет представлять Францию ​​в командных соревнованиях в своей возрастной категории. Лучшая француженка на уровне TE до 14 лет занимает 72-е место, а из игроков 2005 года рождения и позже во Франции в топ-100 вообще никого нет. «Когда получила письмо о натурализации, я была рада, удивлена, шокирована. Это многое меняет, это почти как новая карьера. Уверена, что получу большую поддержку», – рассказывает сама Ксения.

Ксения Ефремова

Ксения Ефремова

Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

На решение французских властей ускорить её заявление повлияли успехи девочки. В таких случаях необходима подпись президента Франции Эммануэля Макрона. Местная федерация тенниса и её президент Жиль Мореттон также помогли делу продвинуться вперед. Подача заявлений на натурализацию началась ещё в начале 2021 года, тогда же Ксения взяла первые уроки французского языка. Она свободно говорит по-английски и поставила перед собой цель следующей весной начать делать то же с новым языком. А помогать ей в этом будет брат Вова – он им владеет свободно.

«Я понимаю все разговоры по-французски, — сказала Ефремова на очень хорошем французском. – Могу выражать свои мысли о простых вещах. Но хочу владеть этим языком в совершенстве».

Ксения Ефремова

Ксения Ефремова

Фото: из личного архива Ксении Ефремовой

Победительница турнира «Мастерс» до 14 лет в Монте-Карло, полуфиналистка известного французского Petit As в 2023 году, Ефремова уже играет на турнире ITF среди юниоров до 18 лет, где завоевала пять титулов в категориях J4 и J5 в Касабланке и Рабате. С Ефремовой занимаются француз Кевин Бумлиль, который тренировал китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь до её профессионального дебюта в WTA, и Пьер Де Броссе. А в последнее время к работе активно подключался брат Михаила Южного – Андрей. Сейчас Ефремовой 14 лет, но она уже получила признание профессионального мира, заключив спонсорские соглашения с Nike и Yonex.

Она также примет участие в своих первых взрослых турнирах ITF в ближайшие месяцы, возможно, уже в конце этого сезона. Ожидается, что первая встреча Ефремовой с французской публикой состоится на юниорском «Ролан Гаррос» в 2024 году. Она будет представлять там Францию.

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