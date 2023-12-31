Сербия обыграла Китай на United Cup. Джокович дважды одержал победу

В командном турнире United Cup--2024 в группе Е сборная Сербии обыграла Китай со счетом 2:1.
В одиночном разряде среди мужчин Новак Джокович встретился с Чжаном Чжичжэнем и одержал над ним победу со счетом 3:6, 2:6. Поединок длился 1 час 13 минут. Джокович превзошел соперника почти по всем показателям.
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В женском одиночном разряде сербы уступают. Чжэн Циньвэнь одержала победу над Ольгой Данилович со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут. У китаянки семь эйсов и ни одной двойной ошибки, в то время как сербка реализовала только один брейк-поинт за игру.
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Поединок в миксте все же остался за сербами. Ольга Данилович и Новак Джокович обыграли китайцев в упорной борьбе. Счёт — 6:4, 1:0 (10:6).
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Однако в турнирной таблице сборная Китая заняла первую строчку в группе Е. Сербия на втором месте.
Новак Джокович по итогам первого дня соревновательного дня одержал две победы в парном и одиночном разряде.
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