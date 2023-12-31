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Сербия обыграла Китай на United Cup. Джокович дважды одержал победу

Сербия обыграла Китай на United Cup. Джокович дважды одержал победу
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В командном турнире United Cup--2024 в группе Е сборная Сербии обыграла Китай со счетом 2:1.

В одиночном разряде среди мужчин Новак Джокович встретился с Чжаном Чжичжэнем и одержал над ним победу со счетом 3:6, 2:6. Поединок длился 1 час 13 минут. Джокович превзошел соперника почти по всем показателям.

United Cup. Группа E
31 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В женском одиночном разряде сербы уступают. Чжэн Циньвэнь одержала победу над Ольгой Данилович со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут. У китаянки семь эйсов и ни одной двойной ошибки, в то время как сербка реализовала только один брейк-поинт за игру.

United Cup. Группа E
31 декабря 2023, воскресенье. 15:05 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Поединок в миксте все же остался за сербами. Ольга Данилович и Новак Джокович обыграли китайцев в упорной борьбе. Счёт — 6:4, 1:0 (10:6).

United Cup. Группа E
31 декабря 2023, воскресенье. 17:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Циньвэнь Ч. Чжичжэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0 6
6 		1 1 10
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович

Однако в турнирной таблице сборная Китая заняла первую строчку в группе Е. Сербия на втором месте.

Новак Джокович по итогам первого дня соревновательного дня одержал две победы в парном и одиночном разряде.

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