Анисимова — о победе над Павлюченковой: до последнего не знала, выйду ли на корт

Американка с русскими корнями Аманда Анисимова прокомментировала свою победу (5:7, 4:6) на турнире категории WTA-250 над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

«Утром я проснулась от ужасного мышечного спазма в плече и не знала, смогу ли вообще играть. Я была расстроена, потому что очень хотела сыграть для себя, принять участие в турнире, который предоставил мне возможность выступить здесь. До последнего момента я не была уверена, смогу ли выйти на корт», — приводит слова Анисимовой телеграм-канал Ukrainian Tennis.

Напомним, в матче первого круга турнира категории WTA-250 Павлюченкова со счётом 5:7, 4:6 проиграла 22-летней Аманде Анисимовой (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.