Карацев покинул теннисный центр в Брисбене на инвалидной коляске
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Российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог самостоятельно покинуть теннисный корт после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером (102-е место в рейтинге ATP).
Напомним, в третьем сете поединка первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) Карацев упал, повредив колено, и не смог подняться. Теннисист покинул теннисный центр на инвалидной коляске с большим мешком льда на колене, а Каблер автоматически прошёл во второй круг соревнований.
Брисбен (м). 1-й круг
02 января 2024, вторник. 11:35 МСК
35
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
102
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Во втором круге турнира австралиец встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, вернувшимся в тур после травмы и обыгравшим в первом круге австрийского теннисиста Доминика Тима.
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