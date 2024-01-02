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Карацев покинул теннисный центр в Брисбене на инвалидной коляске

Карацев покинул теннисный центр в Брисбене на инвалидной коляске
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Российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог самостоятельно покинуть теннисный корт после матча с австралийцем Джэйсоном Каблером (102-е место в рейтинге ATP).

Напомним, в третьем сете поединка первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) Карацев упал, повредив колено, и не смог подняться. Теннисист покинул теннисный центр на инвалидной коляске с большим мешком льда на колене, а Каблер автоматически прошёл во второй круг соревнований.

Брисбен (м). 1-й круг
02 января 2024, вторник. 11:35 МСК
Аслан Карацев
35
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		7 7
6 		6 4
         
Джэйсон Каблер
102
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер

Во втором круге турнира австралиец встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, вернувшимся в тур после травмы и обыгравшим в первом круге австрийского теннисиста Доминика Тима.

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