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Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене

Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене
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Российский теннисист Аслан Карацев получил повреждение в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В первом гейме решающего третьего сета поединка с австралийцем Джэйсоном Каблером россиянин неудачно упал, травмировав колено, и не смог продолжить матч. Поединок теннисистов продолжался 2 часа 36 минут. Первый сет остался за австралийцем — 6:4. Во втором сете Карацеву удалось сломить сопротивление Каблера на тай-брейке — 7:6 (7:4) в пользу российского теннисиста.

Брисбен (м). 1-й круг
02 января 2024, вторник. 11:35 МСК
Аслан Карацев
35
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		7 7
6 		6 4
         
Джэйсон Каблер
102
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер

Джэйсон Каблер вышел во второй круг, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, одержавшим первую победу после возвращения в тур над австрийцем Домиником Тимом. Матч Надаля и Каблера состоится 3 января, начало встречи — не ранее 3:00 мск.

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