Карацев получил травму в матче первого круга турнира в Брисбене

Российский теннисист Аслан Карацев получил повреждение в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В первом гейме решающего третьего сета поединка с австралийцем Джэйсоном Каблером россиянин неудачно упал, травмировав колено, и не смог продолжить матч. Поединок теннисистов продолжался 2 часа 36 минут. Первый сет остался за австралийцем — 6:4. Во втором сете Карацеву удалось сломить сопротивление Каблера на тай-брейке — 7:6 (7:4) в пользу российского теннисиста.

Джэйсон Каблер вышел во второй круг, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, одержавшим первую победу после возвращения в тур над австрийцем Домиником Тимом. Матч Надаля и Каблера состоится 3 января, начало встречи — не ранее 3:00 мск.