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Соболенко — о зрителях в Австралии: если бы меня так поддерживали на US Open, выиграла бы

Соболенко — о зрителях в Австралии: если бы меня так поддерживали на US Open, выиграла бы
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поддержке болельщиков после победы в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с итальянкой Лючией Бронцетти.

«Ребята, если бы я получила такую поддержку на US Open, я бы, наверное, выиграла турнир. Сможете приехать на новый розыгрыш Открытого чемпионата США?» — сказала Соболенко после матча.

Напомним, в своём первом матче в сезоне Соболенко обыграла Бронцетти со счётом 6:3, 6:0. В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даниэль Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай). Турнир в Брисбене завершится 7 января.

В прошлом сезоне Соболенко впервые выиграла турнир «Большого шлема». Белорусская спортсменка стала победительницей Australian Open и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA.

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