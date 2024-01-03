Арина Соболенко одержала победу в своём первом матче в сезоне
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (52-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу спортсменки из Беларуси.
Продолжительность матча составила 58 минут. Соболенко в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даниэль Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай). Турнир в Брисбене завершится 7 января.
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