Арина Соболенко одержала победу в своём первом матче в сезоне

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (52-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу спортсменки из Беларуси.

Продолжительность матча составила 58 минут. Соболенко в этой встрече восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бронцетти три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даниэль Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай). Турнир в Брисбене завершится 7 января.