Екатерина Александрова проиграла 137-й ракетке мира во втором круге турнира в Брисбене
Поделиться
В матче второго круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречалась с представительницей Аргентины Хулией Риерой (137-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу аргентинской спортсменки.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Риера в этом матче четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Александровой шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В третьем круге соревнований в Брисбене Риера сыграет с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой. Турнир в Австралии завершится 7 января.
Комментарии
- 3 января 2024
-
10:57
-
10:08
-
09:51
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:02
-
06:50
-
06:21
-
00:51
-
00:13
- 2 января 2024
-
23:47
-
22:53
-
22:24
-
20:38
-
17:38
-
17:08
-
16:30
-
16:00
-
15:46
-
14:28
-
14:14
-
13:37
-
12:24
-
12:09
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
09:54
-
09:29
-
07:34
-
05:29
- 1 января 2024
-
19:56
-
15:30
Партнерский контент