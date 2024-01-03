Екатерина Александрова проиграла 137-й ракетке мира во втором круге турнира в Брисбене

В матче второго круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречалась с представительницей Аргентины Хулией Риерой (137-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу аргентинской спортсменки.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Риера в этом матче четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Александровой шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В третьем круге соревнований в Брисбене Риера сыграет с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой. Турнир в Австралии завершится 7 января.