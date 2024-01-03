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Екатерина Александрова проиграла 137-й ракетке мира во втором круге турнира в Брисбене

Екатерина Александрова проиграла 137-й ракетке мира во втором круге турнира в Брисбене
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В матче второго круга турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова встречалась с представительницей Аргентины Хулией Риерой (137-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу аргентинской спортсменки.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Риера в этом матче четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Александровой шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В третьем круге соревнований в Брисбене Риера сыграет с 40-й ракеткой мира чешской теннисисткой Линдой Носковой. Турнир в Австралии завершится 7 января.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 08:15 МСК
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хулия Риера
137
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера
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