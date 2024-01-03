Соболенко: хочу сделать всё возможное, чтобы повторить успех на Australian Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) с итальянкой Лючией Бронцетти высказалась о предстоящем Australian Open — 2024.

«У меня мурашки по коже, когда думаю о финале Открытого чемпионата Австралии. Я очень рада вернуться. У меня осталось много хороших воспоминаний. Я хочу сделать всё возможное, чтобы повторить успех в этом году», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой Australian Open. В прошлом сезоне в финале соревнований белорусская спортсменка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Женский турнир Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 27 января.