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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, где сыграет с россиянкой

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, где сыграет с россиянкой
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс, занимающей 30-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу представительницы Казахстана.

Матч продлился 57 минут. Рыбакина в этой встрече четыре раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Мертенс три эйса и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия). Соревнования в Австралии завершатся 7 января.

Брисбен (ж). 3-й круг
04 января 2024, четверг. 10:10 МСК
Элисе Мертенс
30
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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