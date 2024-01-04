Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, где сыграет с россиянкой

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс, занимающей 30-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0 в пользу представительницы Казахстана.

Матч продлился 57 минут. Рыбакина в этой встрече четыре раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Мертенс три эйса и одна двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия). Соревнования в Австралии завершатся 7 января.