Свитолина обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Окленде

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Великобритании Эммой Радукану. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. Свитолина в этой игре десять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующей стадии турнира в Новой Зеландии Элина Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой. Соревнования в Окленде завершатся 7 января.