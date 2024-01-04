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Свитолина обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Окленде

Свитолина обыграла Радукану и вышла в 1/4 финала турнира в Окленде
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Великобритании Эммой Радукану. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:1 в пользу украинской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. Свитолина в этой игре десять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Радукану шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующей стадии турнира в Новой Зеландии Элина Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой. Соревнования в Окленде завершатся 7 января.

Окленд (ж). 2-й круг
04 января 2024, четверг. 08:35 МСК
Эмма Радукану
301
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 1
6 5 		7 7 6
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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