Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
Его соперником по поединку был австралийский теннисист Джэйсон Каблер (102-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 24 минуты, завершился победой испанца со счётом 6:1, 6:2. Напомним, в первом круге Каблер играл против россиянина Аслана Карацева. При счёте 1:1 по сетам россиянин неудачно упал, травмировав колено и не смог продолжить игру.
Брисбен (м). 2-й круг
04 января 2024, четверг. 11:40 МСК
102
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Окончен
0 : 2
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672
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
В четвертьфинале австралийского турнира испанский теннисист сыграет против австралийца Джордана Томпсона, занимающего 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Их встреча состоится 5 января, матч начнётся не ранее 3:00 мск.
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