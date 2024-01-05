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Мирра Андреева уступила Носковой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Мирра Андреева уступила Носковой в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале Андреева играла против чешской теннисистки Линды Носковой (40-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 40 минут, завершился победой Носковой со счётом 7:5, 6:3.

Брисбен (ж). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 08:10 МСК
Линда Носкова
40
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Мирра Андреева
58
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В полуфинале Линда Носкова встретится с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA. В матче 1/4 финала Рыбакина прошла дальше на отказе российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира). Россиянка отказалась продолжить игру из-за полученной травмы при счёте 6:1 в пользу Рыбакиной.

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