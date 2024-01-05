Сборная Греции вышла вперёд в матче 1/4 финала United Cup с Германией

Национальная команда Греции повела в счёте в матче с Германией в рамках 1/4 финала командного турнира United Cup, проходящего с 29 декабря 2023-го по 7 января 2024-го в Австралии.

В первом поединке Мария Саккари (Греция) обыграла Анжелику Кербер (Германия) со счётом 6:0, 6:3.

Во второй встрече матчевого противостояния грек Стефанос Циципас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Их поединок начнётся не ранее 11:10 мск.

Напомним, уже определились три полуфиналиста командного турнира с призовым фондом $ 10 млн. Ими стали сборные Польши, Австралии и Франции. Действующим победителем United Cup является национальная команда США, обыгравшая в прошлом финале турнира команду Италии со счётом 4:0.