Сборная Греции вышла вперёд в матче 1/4 финала United Cup с Германией
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Национальная команда Греции повела в счёте в матче с Германией в рамках 1/4 финала командного турнира United Cup, проходящего с 29 декабря 2023-го по 7 января 2024-го в Австралии.
В первом поединке Мария Саккари (Греция) обыграла Анжелику Кербер (Германия) со счётом 6:0, 6:3.
United Cup. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 09:35 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анжелика Кербер
А. Кербер
Во второй встрече матчевого противостояния грек Стефанос Циципас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Их поединок начнётся не ранее 11:10 мск.
Напомним, уже определились три полуфиналиста командного турнира с призовым фондом $ 10 млн. Ими стали сборные Польши, Австралии и Франции. Действующим победителем United Cup является национальная команда США, обыгравшая в прошлом финале турнира команду Италии со счётом 4:0.
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