Зверев обыграл Циципаса и сравнял счёт в матче 1/4 финала United Cup

Немецкий теннисист Александр Зверев встретился с греком Стефаносом Циципасом в рамках матча национальных команд Германии и Греции в четвертьфинале турнира United Cup, проходящего в Австралии.

Поединок, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился победой немецкого теннисиста со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, счёт в матче стал равным 1:1. Напомним, счёт в противостоянии открыла греческая теннисистка Мария Саккари, переигравшая немку Анжелику Кербер со счётом 6:0, 6:3. Четвёртый полуфиналист турнира определится в парной встрече. Путёвки в полуфинал United Cup уже обеспечили команды Польши, Австралии и Франции, обыгравшие в матчах 1/4 финала турнира с призовым фондом $ 10 млн сборные Китая, Сербии и Норвегии соответственно.