Зверев обыграл Циципаса и сравнял счёт в матче 1/4 финала United Cup
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев встретился с греком Стефаносом Циципасом в рамках матча национальных команд Германии и Греции в четвертьфинале турнира United Cup, проходящего в Австралии.
Поединок, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился победой немецкого теннисиста со счётом 6:4, 6:4.
United Cup. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 11:15 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
Таким образом, счёт в матче стал равным 1:1. Напомним, счёт в противостоянии открыла греческая теннисистка Мария Саккари, переигравшая немку Анжелику Кербер со счётом 6:0, 6:3. Четвёртый полуфиналист турнира определится в парной встрече. Путёвки в полуфинал United Cup уже обеспечили команды Польши, Австралии и Франции, обыгравшие в матчах 1/4 финала турнира с призовым фондом $ 10 млн сборные Китая, Сербии и Норвегии соответственно.
Комментарии
- 5 января 2024
-
13:13
-
13:06
-
12:55
-
10:59
-
10:55
-
10:34
-
09:59
-
09:58
-
09:49
-
09:38
-
09:24
-
08:33
-
08:14
-
07:14
-
06:50
-
05:03
-
04:57
-
03:01
-
00:36
- 4 января 2024
-
23:35
-
18:43
-
18:21
-
18:12
-
17:57
-
16:30
-
15:31
-
15:07
-
14:43
-
14:05
-
13:52
-
13:37
-
13:28
-
13:09
-
11:27
-
11:05
Партнерский контент