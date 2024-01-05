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Зверев обыграл Циципаса и сравнял счёт в матче 1/4 финала United Cup

Зверев обыграл Циципаса и сравнял счёт в матче 1/4 финала United Cup
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Немецкий теннисист Александр Зверев встретился с греком Стефаносом Циципасом в рамках матча национальных команд Германии и Греции в четвертьфинале турнира United Cup, проходящего в Австралии.

Поединок, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился победой немецкого теннисиста со счётом 6:4, 6:4.

United Cup. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 11:15 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Таким образом, счёт в матче стал равным 1:1. Напомним, счёт в противостоянии открыла греческая теннисистка Мария Саккари, переигравшая немку Анжелику Кербер со счётом 6:0, 6:3. Четвёртый полуфиналист турнира определится в парной встрече. Путёвки в полуфинал United Cup уже обеспечили команды Польши, Австралии и Франции, обыгравшие в матчах 1/4 финала турнира с призовым фондом $ 10 млн сборные Китая, Сербии и Норвегии соответственно.

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