Соболенко — об Азаренко: я росла, наблюдая за ней. Вика меня вдохновляет

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением о соотечественнице Виктории Азаренко, двукратной чемпионке Australian Open, в преддверии их личной встречи в полуфинале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Я росла, наблюдая за ней. Это потрясающе, что она вернулась после родов и осталась на высоте. Определённо, Вика меня очень вдохновляет. Она даёт мне веру в то, что однажды я смогу родить ребёнка, вернуться и продолжить играть на высоком уровне», — приводит слова Арины Соболенко пресс-служба WTA.

Виктория Азаренко стала мамой в 2016 году.

Напомним, это будет пятая личная встреча белорусских теннисисток: в трёх их них (US Open — 2019, Острава-2020, Монреаль-2021) побеждала Арина Соболенко, Виктория Азаренко выигрывала встречу на US Open — 2020.